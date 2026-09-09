Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i kapsayan ortak turist vizesi uygulamasında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Schengen benzeri bu yeni sistemle uluslararası ziyaretçiler, her ülke için ayrı vize başvuru prosedürleriyle uğraşmadan tüm bölgeyi tek seyahat planıyla gezebilecek.

ORTAK VİZE UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERİ KAPSAYACAK?

"KİK Grand Tourist Visa" adıyla hayata geçirilmesi planlanan sistem; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i tek bir vize çatısı altında birleştirecek. Düzenleme sayesinde uluslararası turistlerin sınır geçişlerindeki bürokratik engeller kaldırılarak bölge tek bir destinasyon haline getirilecek.

SİSTEM NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK VE ŞARTLARI NE OLACAK?

KİK Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, projenin teknik altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu ve kısa süre içinde uygulamaya konulacağını bildirdi. Vizenin resmi yürürlük tarihi, harç bedelleri, kalış süreleri ve başvuru kanallarına dair detayların üye ülkelerin içişleri bakanlıkları tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

HAVALİMANLARINDAKİ GEÇİŞ SÜREÇLERİ NASIL HIZLANDIRILACAK?

Ortak vize projesinin yanı sıra BAE ve Bahreyn arasında biyometrik doğrulamaya dayalı tek noktalı kontrol sistemi devreye alındı. İlk olarak Abu Dabi ve Bahreyn havalimanları arasında uygulanan bu sistemle, yolcuların pasaport işlemleri henüz kalkış yapmadan tamamlanarak varıştaki göç kontrol kuyrukları tamamen ortadan kaldırılıyor.