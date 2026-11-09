Orta Doğu’da ticaretten seyahate kadar tüm dengeleri değiştirecek devasa demiryolu hamlesinde tarihi bir eşik aşıldı. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi altı ülkeyi tek bir raylı sistem ağıyla birbirine bağlayacak olan 1.768 kilometre uzunluğundaki "Körfez Demiryolu Projesi" için beklenen genel anlaşma Bahreyn’in başkenti Manama’da resmen imzalandı.

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Salman bin Hamad Al Khalifa'nın himayesinde, üye ülkelerin ulaştırma bakanları ile konsey yetkililerinin katılımıyla hayata geçirilen imza töreniyle birlikte, sınır ötesi dev koridorun inşa ve işletme standartları yasal güvenceye bağlandı.

Temelleri ilk olarak 2009 yılına dayanan ve 2021’de kurulan özel otoriteyle hız kazanan mega proje; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’i kesintisiz demir ağlarla bir araya getiriyor. Hattın en stratejik ve en uzun bölümüne 672 kilometreyle Suudi Arabistan ev sahipliği yaparken, güzergahın 461 kilometresi Birleşik Arap Emirlikleri'nden, 330 kilometresi Umman'dan, 141 kilometresi Katar'dan, 111 kilometresi Kuveyt'ten ve 53 kilometresi de Bahreyn'den geçiyor.

Kilit coğrafi konumuyla merkez üs işlevi görecek olan Suudi Arabistan, bölgedeki sanayi üsleri, kritik limanlar ve lojistik merkezler arasında adeta bir can damarı vazifesi üstleniyor.

SAATTE 200 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLECEK

Genel fiziki gerçekleşme oranı yüzde 56 sınırına yaklaşan dev ağ üzerinde yolcu trenleri saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek; yük trenleri ise saatte 80 ila 120 kilometre hızla tedarik zincirlerini güçlendirecek.

2030 YILINA KADAR TAM KAPASİTE DEVREYE GİRECEK

2030 yılına kadar tüm etaplarıyla tam kapasite devreye alınması hedeflenen projede, inşaatı biten komşu ülkeler arasındaki etapların hattın tamamının bitmesi beklenmeden peyderpey ulaşıma açılması planlanıyor.

Sınır geçişlerini tek bir teknik sistemde birleştirerek vize ve gümrük süreçlerindeki zaman kaybını bitirmeyi hedefleyen hat, altı ülke arasında hem yolcu konforunu en üst seviyeye çıkaracak hem de petrol dışı ticaret hacmine devasa bir ivme kazandıracak.