Kamuoyunda "H.K.G. davası" olarak bilinen davada 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tahliye kararı verildi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve avukatı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tutukluluğa itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, mevcut sağlık raporları ve Adli Tıp Kurumu'na yapılan başvuruyu dikkate alarak, tutukluluk yerine adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı kanaatine vardı.

Mahkeme, Gümüşel'in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi. Kararda, itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

SAĞLIK RAPORLARI DİKKATE ALINMADI

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, mahkeme kararında, "Tutuklama nedenlerinin devam ettiği ancak sağlık durumu göz önüne alındığında, tutukluluk yerine adli kontrol altına alınmasının yeterli olacağı" değerlendirmesine yer verildi.

'CÜBBELİ AHMET' YENİ ŞAFAK'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' ismi ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise kararı 'sevinçle' karşıladı.

'Cübbeli Ahmet' şunları yazdı:

"Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesîleyle teşekkürü bir borç bilirim."

H.K.G. DAVASI NASIL BAŞLADI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kamuoyuna yansımasının ardından büyük tepki çeken dava, H.K.G.'nin ifadeleri üzerine açıldı.

İddianameye göre, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi Fatıma Gümüşel, kızları H.K.G.'yi 6 yaşındayken, vakfın müridi olan 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdi.

Yargılama sonucunda mahkeme, Yusuf Ziya Gümüşel'i 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.