6 yaşındaki Megu Taniguchi'nin anaokuluna giderken çizdiği resmi taşıyan promosyon kartı, sınırlı sayıda üretilmesi ve kusursuz kondisyonu sayesinde koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu.

Fanatics Collect platformu üzerinden düzenlenen açık artırmada 38 teklif alan Zorua temalı kart, derece değerlendirme kuruluşu PSA tarafından en yüksek kondisyon seviyesi olan "PSA 10 Gem Mint" ile belgelendi.

Kartın bu denli yüksek bir fiyata ulaşmasındaki en büyük etken, 2010 yılında Japonya'da düzenlenen bir yarışma kapsamında bu promosyon baskısından sadece 100 adet üretilmiş olması gösteriliyor.

RESİM YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞTU

Söz konusu özel tasarım, "Zoroark: Master of Illusions" isimli Pokemon filminin vizyona girişini kutlamak amacıyla açılan resim yarışmasında anaokulu kategorisinin birincisi seçilmişti.

Üzerinde Zorua'nın Pikachu ile birlikte kırmızı bir otobüste seyahat ettiği resmin bulunduğu kart, standart paketlerde hiçbir zaman satışa sunulmadı. Küçük yaşta çizdiği resimle ödüle layık görülen Taniguchi'nin tasarımı, aradan geçen yılların ardından Pokemon tarihinin en değerli promosyon kartları arasına adını yazdırdı.