Evlilik adı altında çocuk evliliklerini meşrulaştıran sözleriyle tepki çeken İlahiyatçı Nurettin Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde ”Bu Zamanda Evlilik ve Aile” başlıklı konferans verdi.

İlim Yayma Cemiyeti Karaman Şubesi ile KMÜ İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu iş birliğinde düzenlenen konferansa Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.

Nurettin Yıldız

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN YILDIZ’A PLAKET

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz konferans sonunda Nurettin Yıldız’a plaket verdi. Yıldız, plaket aldığı ana dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

EĞİTİM-İŞ’TEN TEPKİ

Eğitim-İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Hamza Şanlıtürk, Yıldız’ın üniversitede verdiği konferansa tepki gösterdi. Şanlıtürk, Yıldız'ın, geçmişte kamuoyunu derinden sarsan “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” şeklindeki sözlerini hatırlattı ve bu kişinin üniversitede konuşmacı olarak ağırlanmasının sadece akla ve bilime değil, insanlık onuruna da aykırı olduğunu vurguladı.

“Bu ülkede yobazlara, çocuk istismarını savunanlara, kadın düşmanlarına, gericiliğe yer yoktur” diyen Şanlıtürk, “ Bu kişileri meşrulaştıran, koruyan, devlet kurumlarına ve üniversitelere sokan herkes bu suça ortaktır! Boğaziçi öğrencileri de KMÜ öğrencileri de yalnız değildir. Çocuk istismarını meşrulaştıran zihniyete karşı çıkmak suç değil, onurlu bir duruştur. Çocuk evlendirilmez! Pedofili meşrulaştırılamaz! Üniversiteler yobazlığa teslim edilemez! Eğitim-İş olarak bu karanlık gidişata karşı her zaman öğrencilerimizin ve çağdaş, laik, bilimsel eğitimin yanında olacağız!” ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE ZAFER PARTİSİ’NDEN

Zafer Partisi Karaman İl Başkanlığı’ndan da Yıldız’ın konferansına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kız çocuklarının altı yaşında evlendirilebileceğini söyleyen, akıl ve üslup sağlığını yitirmiş, yüce dinimize ve Türk kültür ve medeniyetine uygun olmayan safsatalar ile aklınca insanımızın ahlak yapısını küçümseyen, kendi nefsini herkesin nefsi ile bir tutup halkı galeyana getiren Nurettin Yıldız'ın Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde konferans vermesi, hakiki ilim merkezi olması için çabaladığımız eğitim yuvalarında gençlerimizin aklını doğru olmayan saçmalıklarla doldurmaya çalışması, kıymetli annelerimizi, kızlarımızı, kardeşlerimizi dinimizin emir ve yasaklarıymış gibi hakir göstermeye çalışması, üstelik bu konuları sebepsiz yere gündeme taşıması, hangi aklın yolunda ilerlediğinin apaçık göstergesidir. Türk örf ve adetlerine de aykırı olan, binyıllarca milletimizin kadınlara ve çocuklara verdiği kıymetin ayan beyan ortada olmasına rağmen Nurettin Yıldız'ın bu konuları gündeme taşıması bizleri düşündürmektedir. Değerli halkımız herhangi bir provokasyona gelmeden akilane davranarak gerçeği ayırt edecek yetkinliğe sahiptir.”

BOĞAZİÇİN’DE DE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Yıldız, geçtiğimiz günlerde de Boğaziçi Üniversitesi’nde konferans verdiği sırada üniversite öğrencilerinin protestosuyla karşılaşmıştı. Çıkan olaylarda 6 öğrenci tutuklanmıştı.

YILDIZ NE DEMİŞTİ?

Yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda, evlilik yoluyla çocuk istismarını savunarak “Evlilikle ilgili şeriatımızda İslam’ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir” ifadelerini kullanmıştı.