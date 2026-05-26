Norveç’in tarihi toprakları, bir kez daha geçmişin gizemlerini gün yüzüne çıkardı. Ancak bu kez keşfi yapan bir arkeolog değil, henüz 6 yaşında olan ilkokul öğrencisi Henrik oldu. Okul gezisi sırasında toprağın altından parlayan paslı metali fark eden küçük Henrik, Viking Çağı’nın kapılarını aralayan nadir bir eseri gün ışığına çıkardı.

SAVAŞÇILAR DİYARI'NDA TESADÜFİ KARŞILAŞMA

Olay, Mayıs 2026’da Norveç’in tarihiyle ünlü Hadeland bölgesinde gerçekleşti. İlkokul birinci sınıf öğrencisi Henrik Refnes Mørtvedt, arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü yaparken topraktan dışarı fırlamış, alışılmadık şekilli ve paslı bir metal parçası fark etti. Merakına yenik düşen küçük çocuk, nesneyi yerinden çıkarıp öğretmenlerine götürdüğünde, kimse bunun bin yılı aşkın bir süredir orada yatan bir savaş aleti olduğunu tahmin etmiyordu.

Öğretmenlerin dikkati sayesinde bölgeye davet edilen Innlandet Kültürel Miras uzmanları, yaptıkları ilk incelemelerde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uzmanlar, bulunan nesnenin Geç Merovenj Dönemi veya erken Viking Çağı’na (MS 550-800) ait, yaklaşık 1.300 yıllık tek ağızlı bir demir kılıç olduğunu kesinleştirdi.

Arkeoloji literatüründe “Saxes” veya “Scramasaxes” olarak bilinen bu kılıç türü, çift ağızlı kılıçların aksine sadece tek tarafı keskin olacak şekilde tasarlanmıştı. Bu yapı, kılıcın hem bir savaş silahı hem de günlük hayatta işlevsel bir araç olarak kullanıldığını gösteriyor.

KRALLARIN VE SAVAŞÇILARIN MİRASI 'HADELAND'

Kılıcın bulunduğu bölgenin adı olan Hadeland, Norveç dilinde "Savaşçının Ülkesi" anlamına geliyor. Tarihsel olarak Demir Çağı ve Viking döneminde stratejik bir merkez olan bu bölge, geçmişte Danimarka krallarının ağırlandığı ve önemli siyasi kararların alındığı bir yer olarak biliniyor. Henrik’in bulduğu kılıcın; "bir savaşçıya, yüksek statülü bir çiftçiye ya da erken Norveç tarihini şekillendiren asil bir aile üyesine" ait olduğu tahmin ediliyor.

MÜZEDE KORUMA ALTINA ALINDI

Yüzyıllardır toprak altında kaldığı için yoğun korozyona uğrayan kılıç, daha detaylı incelemeler için Oslo’daki Kültürel Tarih Müzesi’ne (Kulturhistorisk Museum) nakledildi. Uzmanlar, kılıcın üretim tekniğini ve üzerindeki olası süslemeleri görebilmek için şu yöntemleri kullanacak:

Röntgen Analizi: Pas katmanının altındaki metalin orijinal formu ortaya çıkarılacak.

Metalurjik İnceleme: Demirin kalitesi ve kökeni analiz edilerek, kılıcın o dönemde ne kadar kıymetli olduğu belirlenecek.

Henrik’in bu başarısı, akıllara 2018 yılında İsveç’te benzer bir olay yaşayan 8 yaşındaki Saga’yı getirdi. O da bir gölde yüzerken 1.500 yıllık bir kılıç bulmuş ve dünya basınında geniş yer bulmuştu. Görünen o ki, kuzey toprakları çocukların meraklı bakışları sayesinde sırlarını vermeye devam ediyor.

Henrik şimdi sınıf arkadaşları arasında bir kahraman olarak görülürken, bulduğu kılıç Norveç’in karanlık ama görkemli geçmişine ışık tutmaya hazırlanıyor.