Adıyaman’ın Yenipınar Mahallesi’nde akşam saatlerinde, oturdukları ikinci kattaki evin penceresinden düşen 6 yaşındaki M.S. ağır yaralandı.
İddiaya göre M.S., evde oynadığı sırada dengesini kaybederek pencereden yola düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, acil serviste tedaviye alındı. M.S.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.