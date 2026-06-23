Norveç'in güneyindeki Brandbu bölgesinde sınıf arkadaşlarıyla birlikte el sanatları projesi için taş arayan 6 yaşındaki öğrenci, toprağın yüzeyinden çıkan paslı bir metal parçasını fark etti. Merakla nesneyi inceleyen Mørtvedt, kısa süre sonra bunun sıradan bir metal olmadığını anladı.

DEMİR ÇAĞI MEZAR ALANINA YAKIN

Mørtvedt, bulduğu nesnenin önemli olabileceğini düşünerek öğretmenine haber verdi. Daha sonra olay yerine gelen uzman ekipler, kılıcı koruma altına aldı. Yapılan değerlendirmelerde, kılıcın bulunduğu noktanın daha önce tespit edilmiş Demir Çağı mezar alanlarına yakın olduğu ortaya çıktı.

‘YÜKSEK STATÜLÜ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILIYORDU’

Uzmanların yaptığı ilk incelemelerde, bulunan eserin Viking Çağı'nın erken dönemlerine ait tek ağızlı bir demir kılıç olduğu belirlendi. Arkeologlar, silahın büyük olasılıkla MS 750 ile 850 yılları arasında üretildiğini düşünüyor. Bu tür kılıçların, Viking toplumunda savaşçılar ve yüksek statülü kişiler tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

‘VİKİNG LİDERİYLE BAĞLANTILI OLABİLİR’

Kültürel miras uzmanlarına göre bölgede Viking dönemine ait kılıçlara nadiren rastlanıyor. Bu nedenle küçük öğrencinin keşfi, arkeolojik açıdan önemli bir buluntu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, kılıcın dönemin önde gelen savaşçılarından ya da yerel bir Viking lideriyle bağlantılı bir kişiye ait olabileceğini ifade ediyor.

OSLO KÜLTÜR TARİHİ MÜZESİ’NE TAŞINDI

Yaklaşık 1200 yıllık kılıç, detaylı incelemelerin ardından Oslo'daki Kültür Tarihi Müzesi'ne taşındı. Araştırmacılar, eser üzerinde yapılacak analizlerle hem kılıcın geçmişine hem de ait olduğu döneme ilişkin yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

EN BÜYÜK VİKİNG ÇAĞI HAZİNESİ

Öte yandan aynı bölgede son aylarda dikkat çeken başka Viking dönemi keşifleri de yapıldı. Metal dedektörü kullanıcıları tarafından bulunan binlerce gümüş sikke, Norveç tarihinin en büyük Viking Çağı hazine keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.