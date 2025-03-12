İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 55 yaşındaki June Ashimola'nın, ülkesi Nijerya'da 2019'da hayatını kaybettiğine dair sahte bir ölüm belgesi hazırlanarak, Londra'nın Woolwich bölgesinde bulunan 350 bin sterlinlik evi üzerinde hileli bir vekaletname düzenlendi. Vekalet, dolandırıcılık suçundan sabıkalı Tony Ashikodi ile bağlantılı kişilere geçti.

Mahkemeye sunulan belgelere göre Ashimola'nın 2018'de Nijerya'ya gitmesiyle birlikte onun öldüğüne dair bir senaryo kurgulandı. Kendini Ashimola'nın eşi olarak tanıtan Bakare Lasisi adlı kişinin, mülk üzerindeki hakları devraldığı iddia edildi. Ancak mahkeme, Lasisi'nin aslında hiç var olmadığını ortaya çıkardı.

MAHKEMEYE VİDEO BAĞLANTISIYLA KATILDI

June Ashimola, mahkemeye video bağlantısı aracılığıyla bağlanarak ölüm belgesinin sahte olduğunu ve bir dolandırıcılık kurbanı olduğunu ifade etti. Mahkeme, pasaport fotoğrafları ve belgeler üzerinden yaptığı incelemede Ashimola'nın gerçekten hayatta olduğuna hükmetti.

Mahkemede ifadesi alınan Ashikodi, daha önce mülk edinme sahtekarlığından üç yıl hapis cezası almıştı. Yargıç, Ashikodi'nin bu sahte ölümü organize etitğini ve mahkemeye yanıltmaya çalıştığını belirtti.

ÖLÜM BELGESİ SAHTE, EVLİLİK GERÇEK DEĞİL

Mahkeme, Ashimola'nın öldüğüne dair üretilen ölüm belgesinin sahte olduğunu, sözde eşi olduğu iddia edilen Lasisi'nin var olmadığını ve mülk üzerindeki vekaletnamenin hileli bir şekilde alındığını tespit etti.

Yargıç Yardımcısı John Linwood, "Bu dava sahte belgeler, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı ile planlanmış bir mülk gaspı girişimidir. June Ashimola hayattadır ve ölüm belgesi tamamen sahtedir" diyerek mülk üzerindeki vekaletnamenin iptal edilmesine hükmetti.