ABD’de bir aile tarafından bitpazarından 3 dolara (yaklaşık 148 TL) satın alınan seramik kasenin, Çin’in Song Hanedanlığı dönemine ait 1000 yıllık nadir bir eser olduğu ortaya çıktı. Altı yıl boyunca evde dekoratif amaçla kullanılan kase, açık artırmada 2,225 milyon dolara (yaklaşık 109,89 milyon TL) alıcı buldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir mahalle bitpazarından 3 dolara (güncel kurla 148 TL) satın alınan küçük boyutlu beyaz seramik kase, uluslararası sanat ve müzayede dünyasında dikkat çeken bir satışa konu oldu.

Alıcıların, değerini bilmeden birkaç yıl boyunca oturma odalarında dekoratif obje olarak kullandığı nesne, gerçek yaşının tespiti amacıyla New York’taki Sotheby's müzayede evine götürüldü.

DÜNYADA SADECE BİR BENZERİ VAR

Sotheby's uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, 12,5 santimetre çapındaki kâsenin MS 960-1127 yılları arasında hüküm süren Kuzey Song Hanedanlığı dönemine ait nadir bir "Ding" seramiği olduğu belirlendi. Uzmanlar, kusursuz işçilikle üretilen bu tür nesnelerin Çin imparatorluk sarayı ve dönemin seçkinleri için tasarlandığını bildirdi.

Mevcut kayıtlara göre, aynı biçim, boyut ve süsleme özelliklerine sahip bilinen tek diğer kâse Londra’daki British Museum koleksiyonunda yer alıyor.

AÇIK ARTIRMADA REKOR FİYATA SATILDI

Açık artırma öncesinde müzayede evi uzmanları tarafından 200.000 ile 300.000 dolar arasında (9,88 milyon TL - 14,82 milyon TL) değer biçilen eser, ince Çin seramiklerinin sunulduğu oturumda satışa çıkarıldı.

Uluslararası alıcılar arasındaki teklif yarışının ardından kase, Londralı bir sanat tüccarı tarafından 2,225 milyon dolara (109,89 milyon TL) satın alındı.