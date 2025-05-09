Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesinde yaklaşık 6 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı yapan Fahrettin Koca, kurucusu olduğu Medipol Grubu için 12 hastane yaptı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Bal tutan parmağını yalar, 12 hastanenin tümü teşvikli ve kamu arazileri üzerine yapıldı. Suyun başında kendisi var. Milletin arsası, kamunun arazisiyle Bakanın özel üniversitesini büyüttüler, yazıklar olsun” dedi. Emir SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Fahrettin Koca… 12 yılda 12 hastane yapmış, hepsi teşvikli ve kamu arazisi. Gar binası, Tekel binası tahsis edildi. Vatandaşın ‘ortaokul yapın’ diye hibe ettiği arsaya çökmüşler, otopark yapıyorlar. Hepsinde imar işini bir yerinden uydurmuşlar. Koca’nın Sağlık Bakanı olduğu dönemde Medipol Hastanesi’ne 2023’ten bu yana 5,9 milyon lira destek sağlandı. Hastanelere gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 50 vergi indirimi ve KDV istisnası da sağlandı.” Emir, ayrıca Beykoz’daki Göksu Mesire Alanı’nında AKP’li üyelerin oylarıyla Medipol Üniversitesi’ni kuran TESA Vakfı için ‘eğitim tesisi’ alanına dönüştürüldüğünü aktardı.

Fahrettin Koca

ANKARA GAR ALANI

Emir, Ankara TCDD Garındaki 17 dönümlük arsanın, özel üniversite alanına dönüştürüldüğünü belirterek, “Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen bu alandaki imar planları iptal edildi. AOÇ’ye ait olmasına rağmen 555 bin metrekarelik bir başka arazi de Medipol’e tahsis edildi” dedi.