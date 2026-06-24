Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Öztürk, dedesinden ve babasından öğrendiği ipek böceği yetiştiriciliğini yaklaşık altı yıldır aralıksız sürdürüyor. Çocukluk yıllarında başladığı bu mesleği bugün de devam ettiren Öztürk, aileden miras kalan üretim kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

500 DUT AĞACIYLA ÜRETİM YAPIYOR

İpek böceklerinin temel besin kaynağı olan dut yapraklarını, sahip olduğu yaklaşık 500 dut ağacından temin eden Öztürk, evinin alt kısmında oluşturduğu özel alanda üretim gerçekleştiriyor. Yaklaşık 40 gün süren bakım ve yetiştirme sürecinin ardından bu yıl 94 kilogram yaş koza elde etti.

94 KİLOGRAM KOZADAN 216 BİN LİRA GELİR

Ürettiği kozalar, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından kilogramı 2 bin 300 liradan satın alındı. Böylece Öztürk, bu yılki üretiminden yaklaşık 216 bin lira gelir elde etti.

“NALLIHAN İÇİN GELİRİ EN İYİ İŞ, İPEK BÖCEĞİDİR”

Ahmet Öztürk, ipek böceği yetiştiriciliğinde verimi belirleyen en önemli unsurların uygun ortam ve hava koşulları olduğunu belirterek, "Kendimi bildim bileli böcek yetiştiriciliği yapıyoruz. Nallıhan için geliri en iyi iş, ipek böceğidir. Aynı zamanda bu böcekleri yetiştirebilmemiz için dut ağacından çok faydalanırız. Yaprağını hayvana yediriyoruz. Her sene çok verim alıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliğinde yer, çok önemli. Bu sene yetkililerden sözünü aldık. İnşallah mahallemize bir böcek evi yapacaklar. Böcek evi de olursa çok daha verimli üretim yapacağız" diye konuştu.

İPEK BÖCEĞİNİN YETİŞTİRME SÜRECİNİ ANLATTI

Üretim sürecine ilişkin bilgiler paylaşan Öztürk, "Böcekler bize gelir gelmez aynı gün yemliyoruz. Yemlerken dut yaprağını çok küçük kıyarak veriyoruz. İpek böceği o yaprağın sütünü emiyor. 10 gün sonra artık yaprakları daha iri veriyoruz ve ne kadar yaprak verirseniz o kadar yiyor. Böcek yemini iyi yerse kendi kendine koza sarmaya başlar. Kozanın ağırlığı, 1-2 gram arasında değişir. Kozayı oluşturan ipek ipliklerin uzunluğu, 500 metre ile 600 metre arasında uzar" ifadelerini kullandı.

“İPEK BÖCEĞİ KADAR GELİR VEREN BİR İŞ DAHA YOKTUR”

Aile bireylerinin de üretime destek verdiğini dile getiren Öztürk, "Bu işte yardımcın olmak zorunda. Çocuklarım da hevesli ve yardımcı oluyorlar. Benden sonra onların da sürdürmesini istiyorum. Ben herkese söylüyorum ve tavsiye ediyorum, ipek böceği kadar gelir veren bir iş daha yoktur. Şu anda kilosu 2 bin 300 lira" dedi.

AİLECE ÜRETİME DEVAM EDECEKLER

İpek böceği yetiştiriciliğini eşiyle birlikte sürdürdüğünü belirten Öztürk, "Yıllık 100 kilograma yakın üretim yapıyoruz. Eşimle birlikte ömrümüz yettikçe bu işi yapacağız. Bildiğim kadarıyla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden sonra en çok koza üreten yerlerden biri Nallıhan" ifadelerini kullandı.