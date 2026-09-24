İş arama sürecinin getirdiği stresten, yüzlerce ret yanıtı almaktan ve 6 yıldır iş bulamamaktan yorulan genç bir kullanıcının uyguladığı yöntem sosyal medyada olay yarattı. Uzun süren işsizlik maratonunun ardından yapay zekaya verdiği tek bir talimatla başvuru sürecini otomatikleştiren genç, sabah uyandığında hayatının sürpriziyle karşılaştı. 24 saat gibi kısa bir sürede tam 12 farklı şirketten mülakat teklifi alan gencin izlediği 5 adımlı yöntem, iş arayan herkese ilham oldu.

YAPAY ZEKAYA CV’SİNİ YÜKLEDİ, ANALİZ İSTEDİ

Yıllardır süren işsizlik cenderesinden çıkmak isteyen genç, ilk olarak CV’sini yapay zekaya yükleyerek bir kıdemli işe alım uzmanı simülasyonu çalıştırdı. Yapay zekadan CV’yi detaylıca analiz etmesi, en uygun 20 pozisyonu sıralaması ve şirketlerin aday takip sistemlerinde (ATS) aradığı kritik anahtar kelimeleri çıkarması istendi.

Kullanılan Prompt: "Kıdemli bir işe alım uzmanı gibi davran. CV’mi analiz et ve deneyimlerime göre en uygun olduğum 20 pozisyonu listele. Her pozisyon için ATS sistemlerinin taradığı önemli anahtar kelimeleri de ekle."

HER İLANA ÖZEL SIFIRDAN CV OLUŞTURDU

6 yıllık süreçte her ilana tek tek CV hazırlamaktan tükenen genç, bu zahmeti ortadan kaldıracak stratejik bir adım attı. Yapay zekaya verilen komutla, başarıların ölçülebilir verilerle sunulduğu ve İK uzmanlarının ilk bakışta elenmesine yol açabilecek detaylardan arındırılmış dinamik bir "Ana CV" tasarlandı.

Kullanılan Prompt: "CV’mi, farklı iş ilanlarına hızlıca uyarlayabileceğim bir ana CV formatında yeniden düzenle. Başarılarımı mümkün olduğunca ölçülebilir sonuçlarla ifade et ve işe alım uzmanlarının ilk bakışta olumsuz değerlendirebileceği gereksiz noktaları temizle."

İNTERNETTEKİ İLANLARI OTO-PİLOTTA TARATTI

Sistemi tam anlamıyla otomatikleştirmek için yapay zekanın web üzerinde işlem yapabilen modları aktif hale getirildi. Kariyer platformlarında son bir haftada yayınlanan ve profille birebir eşleşen ilanların bağlantı, şirket ve gereksinim bilgileri anında bir tabloya döküldü.

Kullanılan Prompt: "LinkedIn ve Indeed’de son 7 gün içinde yayınlanan ve belirlediğimiz pozisyonlarla eşleşen iş ilanlarını bul. İlan bağlantısı, şirket, pozisyon, temel gereksinimler ve CV’mle eşleşen noktaları bir tablo halinde hazırla. Her ilan için CV’mde hangi bölümlerin uyarlanması gerektiğini de belirt."

500 ŞİRKETE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BAŞVURU YAĞMURU

Son adımda ise yapay zekaya en yüksek eşleşme oranına sahip 500 farklı iş ilanına, pozisyon açıklamalarına özel kişiselleştirilmiş metinlerle başvuru yapması talimatı verildi. 6 yıllık umutsuzluğun ardından gece başlatılan bu otomatik sürecin sonunda gelen 12 mülakat daveti, yapay zekanın kariyer dünyasındaki dengeleri nasıl değiştirdiğini gözler önüne serdi.

Kullanılan Prompt: "En yüksek eşleşmeye sahip 500 işe başvur. Her başvuruyu iş ilanındaki pozisyon açıklamasına göre kişiselleştir."