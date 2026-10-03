Bu yıl yeniden konser vermeye başlayan Şebnem Ferah, İstanbul ve İzmir’in ardından Ankara’da hayranlarıyla buluştu.

6 YIL SONRA ANKARA’DA SAHNE ALDI

Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı’nda gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Biletlerin satışa çıktığı gün tükendiği konser öncesinde alanın girişinde uzun kuyruklar oluştu. Ferah, sahneye çıktığında yoğun alkışlarla karşılandı.

Konserin açılışında, sanatçının müzik kariyerinden izler taşıyan şarkılar "Anka kuşu" metaforuyla LED ekrana yansıtıldı. Ardından Ferah, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" şarkılarını seslendirdi. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dinleyicilerden alkış alan sanatçı, "Can Kırıkları", "Sil Baştan", "Sigara", "Bu Aşk Fazla Sana", "Mayın Tarlası", "Ben Şarkımı Söylerken" ve "Deli Kızım Uyan"ın da aralarında bulunduğu sevilen eserlerini söyledi.

ŞARKILARA HEP BİRLİKTE EŞLİK ETTİLER

Konser alanını dolduran 52 bin müziksever, Şebnem Ferah’ın farklı dönemlerde yayımladığı albümlerden hafızalarda yer eden şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ferah’a konserde klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemeli çalgılarda Serdar Barçın, gitarda Barış Manisa ve geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz eşlik etti.

"İLK 3-4 ŞARKIDA BENDE DE HEYECAN HAD SAFHADA OLUYOR"

Konserin ilk bölümünde dinleyicilere hitap eden Ferah, havanın soğuk olması nedeniyle sohbet bölümünü kısa tutarak şarkılarla devam etmek istediğini söyledi. Yaklaşık 6 yılın ardından yeniden kalabalık bir dinleyici kitlesinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını belirten Ferah, "Çok kalabalık olduğu zaman, üstelik de araya 6 küsur yıl girince konuşmak, daha doğrusu cümleleri manalı seçmeye çalışmak zor oluyor. İlk 3-4 şarkıda bende de heyecan had safhada oluyor. Umuyorum herkes geldiğine şu ana kadar mutludur. Güzel bir akşam olsun, harika bir akşam geçirelim." dedi.

Dinleyicilere teşekkür eden Ferah, "Geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için, burada beraber olmayı tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Şebnem Ferah, konser serisi kapsamında 10 Ekim’de Antalya’da, 17 Ekim’de İstanbul’da, 24 Ekim’de Bursa’da, 31 Ekim’de Adana’da ve 7 Kasım’da yeniden İstanbul’da sahne alacak.