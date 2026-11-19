Oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer'in özel hayatında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Altı yıldır DJ Serhan Aydemir ile birlikte olan Varlıer, 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminin galasında ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre oyuncu, ayrılık kararını karşılıklı aldıklarını söyledi.

“ÇOK MEDENİ BİR ŞEKİLDE AYRILDIK”

Altı yıllık birlikteliğin sona erdiğini doğrulayan Varlıer, ayrılığın karşılıklı kararla gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu:

“Birbirimizin arasında çok güzel bir sevgi bağı var. Ortaklaşa karar verdik, bu ilişkiyi birlikte sonlandırdık. İkimiz için de kendi yolumuza devam etmeye karar verdik. O da mutlu olacak, ben de mutlu olacağım. Çok medeni bir şekilde ayrıldık. O yüzden ben şu an işlerime güçlerime, her zaman olduğu gibi yeni projelere odaklanmaya devam ediyorum”

“BU İLİŞKİNİN SÜRESİ BİTTİ”

Aşkların ve ilişkilerin neden sona erdiği sorusuna da yanıt veren oyuncu, insanların zamanla değişebildiğini ve bazı ilişkilerde uyumun kaybolabildiğini dile getirdi.

Varlıer, “Her şeyin galiba bir süresi olabiliyor. Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor. İnsanlar kendi içlerinde evrimleşiyor, büyüyor. Hepimiz bir gün önceki biz değiliz. Bazen ilişkiler de aynı paralellikte gitmeyebiliyor. Bu demek değildir ki karşıdaki insan kötü bir insan. O titreşimler, frekanslar uyuşmadığı zaman da bu tip ayrılıklara yol açabiliyor. Ama dediğim gibi gayet iyiyiz ikimiz de. Evet, bu ilişkinin süresi bitti” ifadelerini kullandı.

“AŞKTA ÖNEMLİ OLAN EMEK VE SAYGI”

Aşkta tesadüflere inanıp inanmadığı da sorulan Ayça Varlıer, bu konuda ise “Aşk tesadüfleri sever mi sevmez mi bu akşam filmde göreceğiz. Bakalım üçüncüsü bu. Tesadüflere inanıyorum aşkta ama aşkta önemli olan tesadüf değil; birbirine karşı olan emek, saygı gibi kavramlar bence” dedi.