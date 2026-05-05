Tam 6 yıldır sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, sessizliğini bozarak geri dönüyor. Ünlü sanatçı, 3 Haziran 2026’da vereceği konserle dinleyicisiyle yeniden buluşacak.

KONSER MÜJDESİ

3 Haziran 2026'da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserle dinleyicisiyle yeniden buluşacak. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ve konser vermeyen Ferah’ın bu sürpriz hamlesi, hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. Bekleyiş sona ererken, müzikseverleri unutulmaz bir gece bekliyor.





BİR SAATTE 10 BİN YORUM ALDI

Sosyal medya paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Şebnem Ferah’ın duyurusu ilk bir saat içinde yaklaşık 10 bin yorum alırken, toplamda 40 bin yoruma ulaştı. Paylaşım, X (Twitter) ve Instagram’da kısa sürede TT listesine girerek gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Sanatçının geri dönüş haberi, hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.





SANAT CAMİASINDAN YORUM YAĞDI

Şebnem Ferah’ın ses getiren paylaşımı, sanat dünyasında da geniş yankı buldu. Mabel Matiz, Murat Boz, Derya Uluğ, Kıvılcım Ural, Fatma Turgut gibi müzik dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri ve Burcu Biricik gibi ünlü isimler de beğeni ve yorumlarıyla Ferah’a destek verdi. Paylaşım, kısa sürede adeta bir ünlü akınına dönüştü.