Hatay'da 6 yıl önce balık avlamak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan'ın babası Cumali Gündoğan, oğlunun bulunması ve olayın aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Defne ilçesinden Samandağ ilçesine 31 Aralık 2020'de gelen kaynak ustası Ali Nail Gündoğan, arkadaşı S.T. ile birlikte botla denize açıldı. O dönem 23 yaşında olan Gündoğan, botuyla birlikte denizde kayboldu. Bölgede geniş çaplı başlatılan arama çalışmasında arkadaşı, kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda bulundu. S.T., botun rüzgarda savrulduğunu, kendisinin denize düşerek kayalıklara çıktığını ancak Gündoğan'ın botla gözden kaybolduğunu söyledi. Sahil Güvenlik ekiplerinin Suriye sınırından Antalya açıklarına kadar aylarca süren geniş çaplı aramalarından hiçbir sonuç alınamadı.

'OĞLUMA AİT HİÇBİR İZ BULUNAMADI'

Ali Nail'in babası Cumali Gündoğan, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 10 gün, AFAD ekiplerinin de 2 ay boyunca arama çalışması yürüttüğünü ancak bir sonuç alınamadığını söyledi. Suriye, Alanya ve Muğla'ya kadar geniş bir bölgede arama yapıldığını ifade eden Gündoğan, oğluna ait hiçbir iz bulunamadığını belirtti. Oğluna ait su geçirmez sırt çantası, bot ve başındaki fenerin de bulunamadığını belirten Cumali Gündoğan, aradan geçen 6 yıla rağmen oğlunun akıbetini öğrenemediğini söyledi. Bu süreçte maddi ve manevi olarak tükendiğini dile getiren Gündoğan, başka kayıp vakalarında arama çalışmalarının sonuçlandığını gördükçe oğlundan haber alamamanın acısını daha derinden yaşadığını ifade etti.

'6 YILDIR EVLADIMDAN HABER BEKLİYORUM'

Elinde oğluna ilişkin yaklaşık 70 sayfalık dosya ve sunduğu deliller bulunduğunu belirten Gündoğan, çeşitli savcılıklara ve kurumlara başvurduğunu ancak yine sonuç alamadığını kaydetti. CİMER üzerinden de başvuruda bulunduğunu söyleyen Gündoğan, oğlunun kaybolduğu gece yanında bulunan 2 cep telefonunun kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi. Gündoğan, telefonlar üzerinden oğlunun nerelerde bulunduğunun ve kimlerle iletişim kurduğunun araştırılması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 6 yıldır oğlunun akıbetini öğrenmek için mücadele ettiğini belirten Cumali Gündoğan, "Adalet Bakanlığımıza sesleniyorum. Yaklaşık 6 yıldır evladımdan haber bekliyorum. Elimde yaklaşık 70 sayfalık dosya var. Bütün delilleri sunmama rağmen bir sonuca ulaşamadım. Sizden ricam, dosyanın yeniden incelenmesi ve olayın aydınlatılması. Varsa sorumlular ortaya çıkarılsın. Tek isteğim oğluma ne olduğunu öğrenmek" dedi.