Konut piyasasındaki hareketlilikle birlikte, ev almayı planlayan tüketiciler bankaların sunduğu kredi maliyetlerini yakından takip ediyor. Kredi tutarı, tercih edilen vade süresi ve bankaların uyguladığı faiz oranları, toplam geri ödeme miktarını doğrudan belirliyor. İşte 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için 60 ay vade baz alınarak yapılan güncel banka hesaplamaları: QNB Konut Kredisi Maliyeti: Faiz Oranı: %2,84 Aylık Taksit: 34.903,46 TL Toplam Ödeme: 2.119.457 TL ING Konut Kredisi Maliyeti: Faiz Oranı: %2,99 Aylık Taksit: 36.055,58 TL Toplam Ödeme: 2.186.018 TL Akbank Konut Kredisi Maliyeti: Faiz Oranı: %3,16 Aylık Taksit: 37.380,50 TL Toplam Ödeme: 2.284.580 TL Ziraat Bankası Konut Kredisi Maliyeti: Faiz Oranı: %3,19 Aylık Taksit: 37.616,37 TL Toplam Ödeme: 2.282.082 TL DenizBank Konut Kredisi Maliyeti: Faiz Oranı: %3,31 Aylık Taksit: 38.565,90 TL Toplam Ödeme: 2.339.054 TL KONUT KREDİSİ MALİYETLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR Kredi kullanım sürecinde bankalar; başvuru sahibinin kredi notu, belgelenebilir geliri ve satın alınacak konutun ekspertiz değerini kriter olarak belirlemektedir. Yukarıda listelenen tutarlar baz oranlar üzerinden hesaplanmış olup; hayat sigortası, tahsis ücreti ve ekspertiz bedeli gibi yan masraflar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Tüketicilerin başvuru öncesinde ilgili kurumlardan kişiye özel net ödeme planı talep etmesi önerilmektedir.

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