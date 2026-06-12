Konut piyasasındaki hareketlilikle birlikte, ev almayı planlayan tüketiciler bankaların sunduğu kredi maliyetlerini yakından takip ediyor. Kredi tutarı, tercih edilen vade süresi ve bankaların uyguladığı faiz oranları, toplam geri ödeme miktarını doğrudan belirliyor.
İşte 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için 60 ay vade baz alınarak yapılan güncel banka hesaplamaları:
QNB Konut Kredisi Maliyeti:
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 34.903,46 TL
Toplam Ödeme: 2.119.457 TL
ING Konut Kredisi Maliyeti:
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.055,58 TL
Toplam Ödeme: 2.186.018 TL
Akbank Konut Kredisi Maliyeti:
Faiz Oranı: %3,16
Aylık Taksit: 37.380,50 TL
Toplam Ödeme: 2.284.580 TL
Ziraat Bankası Konut Kredisi Maliyeti:
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 37.616,37 TL
Toplam Ödeme: 2.282.082 TL
DenizBank Konut Kredisi Maliyeti:
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 38.565,90 TL
Toplam Ödeme: 2.339.054 TL
KONUT KREDİSİ MALİYETLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
Kredi kullanım sürecinde bankalar; başvuru sahibinin kredi notu, belgelenebilir geliri ve satın alınacak konutun ekspertiz değerini kriter olarak belirlemektedir.
Yukarıda listelenen tutarlar baz oranlar üzerinden hesaplanmış olup; hayat sigortası, tahsis ücreti ve ekspertiz bedeli gibi yan masraflar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.
Tüketicilerin başvuru öncesinde ilgili kurumlardan kişiye özel net ödeme planı talep etmesi önerilmektedir.