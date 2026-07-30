Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Şili'deki Atacama Çölü'nde, satılamayan tekstil ürünlerinin birikmesiyle devasa bir çöplük meydana geldi. Times of India’nın haberine göre, Alto Hospicio kenti yakınlarında yaklaşık 60 bin ton tekstil atığı birikti. Çöplüğün boyutlarının uydu görüntülerinden tespit edilebilecek seviyeye ulaştığı bildirildi.

60 BİN TONDAN FAZLA GİYSİ VAR

Haberde aktarılan bilgilere göre, atık sorunu uluslararası ikinci el giyim ticaretindeki süreçlerden kaynaklanıyor. Her yıl Şili'nin kuzeyinde yer alan Iquique Limanı'na Avrupa, ABD, Kanada ve bazı Asya ülkelerinden 60 bin tondan fazla giysi girişi yapılıyor. Bu ürünler ayrıştırıldıktan sonra ikinci el pazarlarının canlı olduğu Latin Amerika ülkelerine ihraç ediliyor.

Düşük kaliteli, hasarlı, demode veya satılamayan ürünler bertaraf maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bazı tüccarlar tarafından Alto Hospicio çevresindeki açık alanlara bırakılıyor ya da yakılıyor. Biriken atıkların arasında kışlık montlar, spor kıyafetleri, ayakkabılar ve etiketleri dahi sökülmemiş hiç kullanılmamış ürünler bulunuyor. Uzmanlar, hızlı moda sektöründeki üretimin artmasının ve bağışlanan ürünlerin ticari atığa dönüşmesinin bu tabloyu ağırlaştırdığını belirtti.

DOĞAYA ZARAR VERİYOR

Çöplükte yer alan polyester ve petrokimya türevi sentetik kumaşlar doğada onlarca yıl çözünmeden kalıyor. Bu malzemelerin yakılması durumunda ise açığa çıkan tehlikeli bileşikler hava kirliliğine yol açarak bölge halkı için sağlık riski oluşturuyor.

Şili yönetimi ve bazı özel şirketler, atık tekstil ürünlerini yalıtım malzemesi ve inşaat panellerine dönüştürmek üzere geri dönüşüm projeleri yürütüyor. Ayrıca üreticilerin atık toplama ve geri dönüşüm süreçlerine katılımını zorunlu kılacak yasal mekanizmalar üzerinde çalışılıyor.