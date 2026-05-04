Bu bloklar sıradan bir yapı için değil, şehrin en büyük trafik sorunlarından birini çözmesi beklenen dev bir tünelin parçaları. Toplam uzunluğu yaklaşık 1,8 kilometreyi bulacak olan bu tünel, Antwerp çevre yolunun eksik kalan bölümünü tamamlamayı hedefliyor.

DEV BLOKLAR YÜZEREK TAŞINIYOR

Projede kullanılan yöntem klasik inşaat tekniklerinden oldukça farklı. Dev beton parçalar önce kıyıya yakın özel bir havuzda üretiliyor, ardından kontrollü şekilde suya bırakılarak yüzdürülüyor.

Daha sonra römorkörler yardımıyla açık deniz ve nehir güzergahı üzerinden kilometrelerce taşınan bu dev yapılar, son noktada nehir tabanına indiriliyor. Bu süreçte milimetrik hesaplamalar yapılıyor; çünkü akıntı, gelgit ve hava koşulları en küçük hatayı bile büyük bir riske dönüştürebiliyor.

SUYUN ALTINDA BİRLEŞEN DEV YAPI

Her bir blok, önceden kazılmış özel bir hendek içine yerleştiriliyor ve ardından diğer parçalarla birleştirilerek su geçirmez bir tünel haline getiriliyor. Bu yöntem 'batırma tünel' olarak biliniyor ve büyük mühendislik hassasiyeti gerektiriyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, yoğun trafik yükü farklı güzergahlara dağıtılarak şehir içi ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor. Antwerp gibi Avrupa’nın en önemli lojistik merkezlerinden birinde bu tür bir yatırım, yalnızca şehir içi trafiği değil, uluslararası ticaret akışını da doğrudan etkileyebilir.

DEV PROJENİN ARKASINDAKİ AMAÇ

Bu dev operasyon, yıllardır yoğun trafikle mücadele eden Antwerp için kritik bir adım olarak görülüyor. Özellikle liman bağlantıları ve transit taşımacılık açısından büyük öneme sahip olan çevre yolu, projenin tamamlanmasıyla daha verimli hale gelecek.

Aynı zamanda proje sadece araç trafiğine değil, bisiklet kullanıcılarına da çözüm sunuyor. Tünelin içinde yer alacak özel bir bölüm sayesinde farklı ulaşım türleri tek bir altyapıda buluşturulacak.

Bu çalışma, yalnızca bir yol projesi değil; aynı zamanda Avrupa’da gerçekleştirilen en dikkat çekici mühendislik operasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.