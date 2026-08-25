Almanya'nın Köln kentinde 24 gönüllü, baş kısmı 6 derece aşağıda tutulan yataklarda 60 gün boyunca kalkmadan yatarak 19 bin dolar ödeme aldı. Yerçekimsiz ortamın insan vücudundaki etkilerini ölçmeyi hedefleyen deneyde, katılımcıların kas ve kemik yapısındaki kayıplar tescillendi. VÜCUT UZAY ŞARTLARINA NASIL TEPKİ VERDİ? Başın 6 derece aşağıda konumlandırılması, vücut sıvılarının göğüs bölgesine hücum etmesine yol açtı. Böbreklerin sıvıyı atmasıyla plazma hacmi yüzde 10 ila 15 oranında azaldı. İki aylık süreçte baldır kas gücü yüzde 48 oranında düşerken, kemik yıkımını gösteren kandaki değerler yüzde 37 seviyesinde yükseldi. YAPAY YERÇEKİMİ DENEYİ KAYIPLARI ÖNLEDİ Mİ? Araştırmacılar, katılımcıların bir kısmını günlük 30 dakika boyunca santrifüj cihazında döndürerek yapay yerçekimi uyguladı. Dönme işlemi baldır kasındaki güç kaybını yüzde 31 ila 35 seviyesine çekerek kas erimesini yavaşlattı. Ancak bu işlem, kalp-akciğer kapasitesindeki düşüşü ve uyku kalitesindeki bozulmayı engelleyemedi. MARS GÖREVLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR? Elde edilen veriler, 6 ila 9 ay sürmesi planlanan Mars yolculuklarında astronotların karşılaşacağı fiziksel deformasyonun boyutlarını ortaya koydu. Kısa süreli yapay yerçekimi uygulamalarının kas kaybını yavaşlatsa da uzun süreli uzay görevlerinde vücut fonksiyonlarını tamamen korumaya yetmediği açıklandı.

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