İstanbul ve çevresine su sağlayan barajlarda doluluk oranları kritik bir seviyede görüldü. Geçtiğimiz yıl Mart ayında İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 78 seviyesinde iken Mart 2026 verilerine göre bu seviye yüzde 46'ya kadar düştü. İstanbul'da yağışların yetersiz kalmasıyla doluluk oranı azalan barajlar yağış almadığı takdirde yaz aylarında su sorunları baş gösterebilir.

İSTANBUL BARAJLARINDA KIRMIZI ALARM

İstanbul bara doluluk oranlarının İSKİ tarafından açıklanması ile İstanbul için adeta kırmızı alarm başladı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında doluluk oranı yüzde 78 oranında olan İstanbul barajlarında Mart 2026 verileri ürkütücü bir sonuç ortaya koydu. 2026 Mart baraj doluluk oranları yüzde 46 seviyesinde ölçüldü.

Kış aylarında yağışların yetersiz kalması İstanbul ve çevresine su sağlayan barajlarda doluluk oranlarının azalmasına yol açtı. İstanbul barajlarında yoğun yağışlar görülmediği takdirde yaklaşık gün sonra bizi bekleyen yaz mevsiminde bir su krizinin başlaması da uzmanlar tarafından öngörülenler arasında.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

İstanbul ve çevresine su sağlayan barajlarda genel doluluk ortalaması yüzde seviyesinde görüldü. Mart verilerinde yüzde ölçülen baraj doluluk oranı Mart 2025 verilerinde ise yüzde 78 olarak kayıt altına alınmıştı. İşte Mart 2026 İstanbul barajlarında doluluk oranları:

Ömerli barajı: %67,45

Darlık barajı: %60,94

Elmalı barajı: %85,22

Alibey barajı: %34,44

Büyükçekmece barajı: %34,54

Istrancalar barajı: %31,45

Kazandere barajı: %54,25

Pabuçdere barajı: %29,14

Sazlıdere barajı: %29,06

Terkos barajı: %29,41

SUSUZ YAZ MI BAŞLIYOR?

İstanbul baraj doluluk oranlarında görülen düşüş ile birlikte yavaş yavaş yaz aylarına doğru duyulan endişe artmaya başladı. İstanbul'da yağışların artmaması halinde bara su doluluk oranlarında düşüşler daha ciddi seviyelere gelebilir. İstanbul'a su sağlayan barajlara ait detay grafiklerde görülen düşüşler de yağışlara yakın zamanda duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor.