Bölgede binlerce yılda oluşan turba tabakası bazı noktalarda 5 metre kalınlığa ulaşıyor. Ancak onlarca yıl önce açılan hendekler suyu araziden uzaklaştırınca toprak giderek kurudu. Şimdi yapılacak çalışmayla bu sürecin tersine çevrilmesi hedefleniyor.

80 KİLOMETRELİK HENDEKLER SUYU UZAKLAŞTIRDI

Hendekler geçmişte bölgede tarım yapılabilmesi amacıyla açıldı. Toplam uzunlukları yaklaşık 80 kilometreyi bulan bu kanallar, yağmur ve yer altı sularının turbalıkta birikmesi yerine bölgeden uzaklaşmasına neden oldu. Ancak planlanan tarım girişimi daha sonra terk edildi ve geride geniş bir drenaj ağı kaldı.

Suyun çekilmesiyle normalde sürekli ıslak kalan turba kurudu ve içinde binlerce yıldır depolanan karbon havayla temas etmeye başladı. Araştırmacılara göre söz konusu 60 kilometrekarelik alan bugün yılda yaklaşık 130 bin ton karbondioksit salıyor. Kuruyan turba aynı zamanda toprağın altında uzun süre devam edebilen yangınlara karşı daha savunmasız hale geliyor.

AMAÇ ARAZİYİ GÖLE ÇEVİRMEK DEĞİL

Projede hendeklerin tamamı toprakla doldurulmayacak. Belirli noktalara yapılacak engeller ve su kontrol yapılarıyla suyun hızla bölgeden uzaklaşması önlenecek. Böylece 60 kilometrekarelik alan açık bir göle dönüşmeyecek; toprağın yeniden suya doyması sağlanacak.

Ardından istilacı bitkilerin azaltılması ve bölgeye özgü bitki örtüsünün geri getirilmesi planlanıyor. Suyun yeniden arazide tutulmasıyla hem turbalığın canlandırılması hem yangın riskinin azaltılması hem de topraktan atmosfere çıkan karbondioksit miktarının düşürülmesi hedefleniyor. Uzun vadede benzer çalışmaların daha geniş alanlara yayılması planlanıyor.