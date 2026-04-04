Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in kendinden 22 yaş küçük sevgilisi olan 60 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Güler’in paylaşılan fotoğrafların yapay zeka ürünü olduğunu iddia etti. Jet hızıyla sosyal medya paylaşımlarına ve haberi giren sitelere erişim engeli getirildi. Öte yandan Nuri Güler, iddialar nedeniyle kesin ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Güler, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Sevgilisinin işe alım belgesi de paylaşıldı.

PAVYON İDDİASI

Gazeteci Murat Ağırel, “’Yasak aşk’ başlığıyla verilen haberde yalnızca özel hayata ilişkin iddialar değil, belediyeye ait bir taşınmazın pavyon olarak kullanıldığı yönündeki iddialar da yer aldı” dedi.