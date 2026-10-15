Avrupa ve dünya futbolunda pek çok dünya yıldızı için geri sayım başladı. Kulüpleriyle olan kontratları Haziran 2027'de sona erecek futbolcular, yeni bir sözleşmeye imza atmamaları halinde FIFA kuralları gereği ocak ayı transfer döneminden itibaren bir sonraki sezon için diledikleri kulüple serbest transfer görüşmesi yapabilecek ve ön protokol imzalayabilecek.

Sözleşme durumları nedeniyle transfer piyasasını hareketlendirmesi beklenen bu isimlerle, kadrolarını güçlendirmek isteyen Türk futbolunun "Dört Büyükler"i Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyor.

ZİRVEDE HARRY KANE VAR

Listenin en tepesinde Bayern Münih forması giyen dünya futbolunun elit forvetlerinden Harry Kane bulunuyor. 33 yaşındaki İngiliz golcünün 60 milyon Euro'luk piyasa değeri, onu kontratının son yılına giren en değerli oyuncu konumuna taşıyor. Bavyera devi ile yeni sözleşme imzalamaması halinde Kane, ocak ayından itibaren serbest oyuncu statüsünde masaya oturma hakkına sahip olacak.

SERBEST KALABİLECEK EN DEĞERLİ 10 YILDIZ

Kulüpleriyle yeni mukavele imzalamamaları durumunda kış transfer döneminde serbest kalma ihtimali bulunan ve toplam piyasa değerleri yüz milyonlarca Euro'yu bulan en pahalı 10 futbolcu şu şekilde sıralandı: