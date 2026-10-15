Avrupa ve dünya futbolunda pek çok dünya yıldızı için geri sayım başladı. Kulüpleriyle olan kontratları Haziran 2027'de sona erecek futbolcular, yeni bir sözleşmeye imza atmamaları halinde FIFA kuralları gereği ocak ayı transfer döneminden itibaren bir sonraki sezon için diledikleri kulüple serbest transfer görüşmesi yapabilecek ve ön protokol imzalayabilecek.
Sözleşme durumları nedeniyle transfer piyasasını hareketlendirmesi beklenen bu isimlerle, kadrolarını güçlendirmek isteyen Türk futbolunun "Dört Büyükler"i Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyor.
ZİRVEDE HARRY KANE VAR
Listenin en tepesinde Bayern Münih forması giyen dünya futbolunun elit forvetlerinden Harry Kane bulunuyor. 33 yaşındaki İngiliz golcünün 60 milyon Euro'luk piyasa değeri, onu kontratının son yılına giren en değerli oyuncu konumuna taşıyor. Bavyera devi ile yeni sözleşme imzalamaması halinde Kane, ocak ayından itibaren serbest oyuncu statüsünde masaya oturma hakkına sahip olacak.
SERBEST KALABİLECEK EN DEĞERLİ 10 YILDIZ
Kulüpleriyle yeni mukavele imzalamamaları durumunda kış transfer döneminde serbest kalma ihtimali bulunan ve toplam piyasa değerleri yüz milyonlarca Euro'yu bulan en pahalı 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:
-
Harry Kane (Bayern Münih - 60 Milyon Euro): 33 yaşındaki İngiliz forvet, listenin en pahalı ve en kariyerli ismi olarak zirvede yer alıyor.
-
Lisandro Martinez (Manchester United - 45 Milyon Euro): İngiliz devinin 28 yaşındaki Arjantinli stoperi, savunma hattındaki yüksek piyasa değeriyle öne çıkıyor.
-
Yasin Ayari (Brighton - 45 Milyon Euro): Premier Lig'de gösterdiği çıkışla dikkat çeken 23 yaşındaki İsveçli orta saha, listenin en genç ve potansiyelli isimleri arasında.
-
Bruno Fernandes (Manchester United - 35 Milyon Euro): Kırmızı Şeytanlar'ın 32 yaşındaki tecrübeli kaptanı ve Portekizli 10 numarası.
-
Brahim Diaz (Real Madrid - 35 Milyon Euro): İspanyol devinin 27 yaşındaki hücumcu kanat oyuncusu.
-
Christian Pulisic (Milan - 35 Milyon Euro): İtalyan ekibinde istikrarlı bir performans sergileyen 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı sağ kanat.
-
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace - 30 Milyon Euro): Premier Lig'deki skorer oyunuyla dikkat çeken 29 yaşındaki Fransız santrfor.
-
Calvin Bassey (Fulham - 28 Milyon Euro): Fulham savunmasının önemli parçalarından biri olan 26 yaşındaki Nijeryalı stoper.
-
Joao Felix (Al-Nassr - 28 Milyon Euro): Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren 26 yaşındaki Portekizli forvet arkası.
-
Chris Richards (Crystal Palace - 28 Milyon Euro): İngiliz temsilcisinin formasını terleten 26 yaşındaki Birleşik Amerikalı savunma oyuncusu.