Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Kutluer’in arıcılığa olan ilgisi, henüz 6 yaşındayken babasının yanında başladı. Babası Ömer Kutluer’in 1 kovanla başlattığı arıcılık serüvenini devralan 57 yaşındaki Kutluer, tam 51 yıldır bu mesleği sürdürüyor.

13 yıl önce hayatını kaybeden babasından kalan mirası büyüten Kutluer, bugün 60 kovanda yaklaşık 1 milyon 200 bin işçi arıyla üretim yapıyor. Uludağ’ın eteklerinde bulunan 80’in üzerinde farklı bitkiden nektar ve polen toplayan arılar sayesinde tamamen doğal kara kovan balı elde ediliyor.

BABASININ HASTALIĞI ARICILIĞIN KAPISINI AÇTI

İki çocuk babası Ali Kutluer’in arıcılıkla tanışmasının temelinde ise babasının yaşadığı sağlık sorunu bulunuyor. Ömer Kutluer’e 34 yaşındayken ülser teşhisi konuldu. Yakınlarının bal tüketmesini tavsiye etmesi üzerine bir süre düzenli olarak bal yiyen Kutluer, daha sonra doktor kontrolünde rahatsızlığının geçtiğini öğrendi.

Bunun ardından kendi balını üretmeye karar veren Ömer Kutluer, 1-2 kovan arı satın alarak arıcılığa başladı. O dönemde henüz 6 yaşında olan Ali Kutluer ise babasına yardım ederek arılarla iç içe büyüdü.

Yıllar boyunca babasıyla birlikte arıcılık yapan Kutluer, babasının vefatının ardından mesleği tek başına devam ettirdi. Kendisini arıcılığa bağlayan hikayeyi şöyle anlattı: "Babam zamanında ülser olmuş. Doktora gitmiş, ülser olduğunu söylemişler. Eskiler bal yemesini tavsiye etmiş. Bal yemeye devam etmiş. Daha sonra doktora gittiğinde ülserin geçtiğini söylemişler. Bunun ardından babam 1-2 sandık arı alıyor ve arıcılığa başlıyor. 50 yıl yaptı, ondan da bana geçti. Ben bu yaşıma kadar doktora hiç gitmedim, devamlı bal yiyorum. Sağlığımı bala borçluyum.”

60 KOVANDA 1 MİLYON 200 BİN ARI ÇALIŞIYOR

Kutluer’in bugün Uludağ’ın eteklerinde bulunan arılığında 60 kovan bulunuyor. Her kovanda ortalama 20 bin işçi arı yer alırken, toplam arı nüfusu yaklaşık 1 milyon 200 bine ulaşıyor.

Arıların bölgedeki zengin bitki örtüsünden yararlandığını belirten Kutluer, “51 yıldan beri yapıyoruz. Babadan oğula geçti. Uludağ’ın eteklerinde ballarımızı yapıyoruz. Çeşit çeşit bitki ve çiçek var burada. Arı hepsinden bal alıyor. 80’in üzerinde bitki var" dedi.

PETEKLERİ ARILAR KENDİLERİ ÖRÜYOR

Kutluer’in üretiminde öne çıkan kara kovan balının en dikkat çekici özelliği ise peteklerin arılar tarafından tamamen doğal yöntemlerle oluşturulması.

Arıcıların hazır petek kullanmadığını belirten Kutluer, kovanların da özel bir yöntemle hazırlandığını ifade etti. Kutluer, “Kara kovan balı, arının yaptığı özel petektir. Peteğini de kendisi örüyor. Biz hiç petek koymuyoruz, hepsi doğal. Kovanı ağacın gövdesinin ortasını oyarak yapıyoruz. Giriş çıkış deliği oluşturuyoruz. Arı komple kendisi işliyor" dedi.

BU YIL BAL ÜRETİMİ YARI YARIYA AZALDI

Normal şartlarda yılda yaklaşık 1 ton bal üreten Kutluer’in üretimi, bu yıl arıların oğul vermesi nedeniyle 500 kilograma geriledi. Türkiye genelinde görülen bu durumun kendi kovanlarını da etkilediğini belirten Kutluer, buna rağmen doğal bala olan talebin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Ürünlerini özellikle Eskişehir ve İstanbul’dan gelen siparişler doğrultusunda kargoyla gönderen Kutluer, şunları söyledi: “Ürettiğimiz doğal kara kovan ballarına özellikle farklı şehirlerden yoğun talep geliyor ve siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu yıl, propolis, polen, arı sütü, kestane balı, çiçek balı ve çam balını harmanlıyoruz. Hepsini ortak bir karışım haline getiriyoruz. Çok güzel oluyor, tam bir atom.”