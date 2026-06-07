Operasyon, otoyol çevresindeki sınırlı çalışma alanında gerçekleştirildi. Dev kirişlerin taşınması ve montajı için ayrıntılı bir planlama yapılırken, her parçanın şantiyeye geliş sırası önceden belirlendi. Uzmanlara göre bu tür projelerde tek bir parçanın gecikmesi bile tüm montaj sürecini etkileyebiliyor.

DEV PARÇALAR MİLİMETRİK HASSASİYETLE YERLEŞTİRİLDİ

Projede kullanılan beton kirişlerin ağırlıkları 42 ton ile 60,5 ton arasında değişti. Kirişlerin tamamı yaklaşık 31 metrelik çalışma yarıçapında faaliyet gösteren vinçlerle kaldırılarak köprü yapısına yerleştirildi. Çalışmalar sabah saatlerinde başladı ve 19 parçanın tamamı gün bitmeden monte edildi.

Yetkililer, operasyonun en büyük zorluklarından birinin vinç kurulum alanının kısıtlı olması ve zemine uygulanan yükün dikkatle hesaplanması olduğunu belirtti. Bu büyüklükteki parçaların kaldırılması sırasında yalnızca havadaki yük değil, vincin zemine aktardığı kuvvet de kritik önem taşıyor.

ÜÇ GÜNLÜK ÇALIŞMANIN EN KRİTİK AŞAMASI

Projenin tamamı üç gün sürdü. İlk gün ekipmanların kurulumu ve hazırlıklar yapılırken, ikinci gün tüm kirişler yerlerine yerleştirildi. Son gün ise ekipmanların sökülmesi ve sahadan çıkarılması gerçekleştirildi. Ancak operasyonun en dikkat çekici bölümü, 19 dev beton kirişin yalnızca bir gün içinde aralıksız şekilde monte edilmesi oldu.

Çalışma, Amsterdam çevresindeki ulaşım ağını geliştirmeyi amaçlayan A9 koridoru projelerinin bir parçası olarak yürütülüyor. Uzmanlar, büyük altyapı yatırımlarında zaman kaybını azaltmak için bu tür yüksek hassasiyetli montaj yöntemlerinin giderek daha fazla kullanılacağını belirtiyor.