Deneyimli gezgin Geraldine Joaquim, bir daha asla dönmeyeceği yeri açıkladı. İngiltere doğumlu Joaquim, aynı zamanda hipnoterapist ve sağlık koçu olarak çalışıyor. Bu iki tamamlayıcı meslek, ona yılda dört kez tatile gitme fırsatı sunuyor.

demotivateur'ta yer alan habere göre Geraldine, dünyanın diğer ucunda geçirdiği süre boyunca genellikle olumlu, ancak zaman zaman pek hoş olmayan olağanüstü deneyimler de yaşadı. Son olarak, bu tür deneyimlerin yaşandığı ve dünyada hiçbir şey için bir daha asla geri dönmeyeceği yeri açıkladı.

Bir süre önce Geraldine, Karayip Denizi'nde bulunan Venezuela'nın Margarita Adası'na bir iş gezisi yapmayı planlıyordu. Oraya ulaşmak için Uruguay’ın başkenti Montevideo’dan Venezuela’nın başkenti Caracas’a uçtu. Uçağının gece yarısı indiğini belirten Geraldine, havaalanından merkeze transferini sağlayacak bir araç ayırtmış ve varış noktasına ulaşmadan önce geceyi burada geçirmesi gerektiğini söyledi. Ancak planı istediği gibi gitmedi.

Havaalanı boşaldıkça yalnız olduğumu fark ettim"

Geraldine, "Transferi beklerken her şey normal görünüyordu. Bekledim, bekledim. Saatlerce orada kaldım ve küçük havaalanı boşaldıkça yalnız olduğumu fark ettim" diye hatırlıyor. Cep telefonunun çalışmadığını belirten Geraldine, bu sırada yanına yaklaşan bir adamın, "Kırık İngilizceyle" onu otele götürmek için orada olduğunu söylediğini aktardı. Araca bindiğinde ön koltukta başka bir adamı gören Geraldine, paniğe kapıldı ve kendini güvende hissetmedi. Valizinde bulunan savunma amaçlı taktik kalemini alarak tedbirini aldı.

Neyse ki, Geraldine sorunsuz bir şekilde otele ulaştı. Ancak sorunlar burada bitmedi. Ertesi gün havaalanında bagajı çalındı. Şoku atlattıktan sonra, Geraldine uçakla İngiltere’ye geri döndü.