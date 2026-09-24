60 ülkeyi ziyaret eden Avustralyalı gezgin Alex Miller, seyahat masraflarının kendisini en çok şaşırttığı yerleri açıklayarak sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. En deneyimli seyahat tutkunlarının bile bütçesini zorlayan listede Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'dan popüler destinasyonlar yer alırken, Miller’ın Türkiye hakkında yaptığı çarpıcı maliyet tespiti habere damgasını vurdu.

EN PAHALI ÜLKELER LİSTESİ VE TÜRKİYE ŞOKU

Melbourne'de yaşayan 29 yaşındaki gezgin, uzun seyahatleri sırasında yaklaşık 10 ayını Latin Amerika'da geçirdikten sonra bir yıl boyunca Avrupa, Asya ve Afrika'yı turladı. Miller'ın bütçe konusunda en çok dikkat çektiği yerlerden biri Türkiye oldu. Yabancı turistler için yıllardır "uygun fiyatlı tatil cenneti" olarak bilinen Türkiye'nin son dönemdeki fiyat artışlarıyla kendisini derinden şaşırttığını belirten Miller, özellikle İstanbul, Bodrum ve Çeşme gibi popüler bölgelerdeki restoran, otellerin giriş ücretlerinin İtalya seviyelerini yakaladığını vurguladı. Beklediğinin çok üzerinde bir harcama yapmak zorunda kaldığını ifade eden Miller, Türkiye’nin artık kesinlikle "ucuz bir rota" olmadığını söyledi.

BİR TABAK MAKARNANIN FİYATI BİLE PAHALI

Listenin diğer noktalarında ise İtalya öne çıktı. Özellikle yaz aylarında Roma, Milano ve Porto Cervo gibi popüler yerlerde bir tabak makarnaya 50 Euro'dan fazla istenmesini haksız bulduğunu belirten gezgin, Güney Amerika’da ise Uruguay'ın beklenmedik yüksek maliyetleriyle karşılaştı. Listenin zirve adaylarından İsviçre'de güçlü İsviçre frangı ve geceliği 70-100 Euro'dan başlayan konaklama fiyatları bütçeleri zorlarken, ABD tarafında zayıflayan döviz kurları ve yüksek bahşiş kültürü dikkat çekti. Umman'da ise güçlü yerel para birimi yüzünden menüdeki küçük görünen rakamların dönüştürüldüğünde ciddi bir yüke dönüştüğü belirtildi.

TÜRKİYE BÜTÇE BEKLENTİLERİNİ TERS YÜZ ETTİ

Gezgin Alex Miller'ın gözlemleri, dünya genelinde seyahat edenlerin Türkiye'deki hızlı fiyat değişimine hazır olmadığını bir kez daha kanıtladı. Genel harcama ortalamasında zirveyi yine İsviçre korusa da, Türkiye harcanan paranın büyüklüğü ve yaşattığı "maliyet şoku" bakımından gezginin bütçesini en çok sarsan ve listede en çok öne çıkan destinasyonlardan biri olmayı başardı.