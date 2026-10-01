60 yaşından sonra beslenme düzeninde bazı besin öğelerine daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Yeterli protein, omega-3 yağ asitleri, D vitamini, kalsiyum ve B12 vitamini almak, ilerleyen yaşlarda dengeli beslenmenin önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu besinlerin bir bölümünü tek bir gıdayla karşılamanın pratik yollarından biri ise balık tüketmek.

İngiltere merkezli BBC Good Food'da yer alan değerlendirmede, özellikle somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıkların beslenme düzenine eklenmesi öneriliyor. Bu balıklar protein ve sağlıklı yağları bir arada sunarken, sardalya aynı zamanda önemli miktarda kalsiyum sağlayabiliyor.

SOMON, OMEGA-3 VE D VİTAMİNİ SAĞLIYOR

Somon, içerdiği EPA ve DHA türü omega-3 yağ asitleriyle öne çıkıyor. Vücudun bu yağ asitlerini yeterli miktarda üretememesi nedeniyle besinler yoluyla alınmaları önem taşıyor.

Somon aynı zamanda kaliteli protein ve D vitamini içeriyor. D vitamini, kalsiyumun vücutta kullanılmasında ve kemiklerin korunmasında önemli rol oynuyor. Omega-3 yağ asitleri ise dengeli bir beslenme düzeninde kalp ve damar sağlığını destekleyen bileşenler arasında gösteriliyor.

Taze somonun yanı sıra konserve seçenekleri de balığı beslenmeye dahil etmek için daha ekonomik bir alternatif oluşturabiliyor.

USKUMRU, BESLEYİCİ VE EKONOMİK BİR SEÇENEK

Yağlı balıklar arasında yer alan uskumru; omega-3 yağ asitleri, protein ve selenyum bakımından zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Özellikle çoklu doymamış yağ asitleri açısından güçlü bir kaynak olması, uskumruyu dengeli beslenmede öne çıkarıyor.

Uskumru fırında ya da haşlama yöntemiyle hazırlanabilir. Tuz tüketimine dikkat edenlerin ise füme uskumruyu daha sınırlı tüketmesi öneriliyor.

SARDALYANIN KILÇIKLARI KALSİYUM KAYNAĞI OLUYOR

Sardalya; protein, omega-3, D vitamini ve kalsiyumu aynı anda sağlayabilen balıklardan biri. Özellikle konserve sardalyalarda yumuşayan kılçıkların balıkla birlikte tüketilebilmesi, bu ürünü kalsiyum açısından farklı bir noktaya taşıyor.

Süt ve süt ürünlerinin yeterince tüketilmediği beslenme düzenlerinde sardalya, günlük kalsiyum alımına katkı sağlayabilecek pratik bir alternatif olarak değerlendiriliyor.