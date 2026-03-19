

Bilimsel araştırmalar, modern aile yapısında giderek yaygınlaşan torun bakımının, ileri yaştaki bireyler üzerinde sanıldığından daha ağır bir psikolojik yük oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzun yıllar “aile dayanışması” ve “sevgi bağı” olarak görülen bu durumun, özellikle belirli bir yaştan sonra ruh sağlığını tehdit edebileceği aktarıldı.

Günümüzde çalışan ebeveynlerin artmasıyla birlikte çocuk bakımında büyükanne ve büyükbabalara düşen sorumluluk da büyüyor. Ancak bu rol, dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Yaşlı bireyler, kendi yaşam ritimlerinden feragat ederek yoğun bir bakım temposunun içine giriyor. Bu da zamanla hem fiziksel hem de duygusal yıpranmaya yol açabiliyor.

60 YAŞ SONRASI KRİTİK EŞİK

İran’daki Şehid Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen ve 400’den fazla yaşlı çifti kapsayan araştırma, yaş grupları arasındaki farkı net biçimde ortaya çıkardı. 50’li yaşlardaki bireylerde torun bakımı ile depresyon arasında güçlü bir bağ bulunmazken, 60 yaş ve sonrasında riskin belirgin şekilde arttığı görüldü. Uzmanlar, bu değişimi yaşla birlikte azalan fiziksel dayanıklılık ve artan sorumluluk baskısıyla ilişkilendirdi.

6 YAŞTAN KÜÇÜKSE RİSK ARTIYOR

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de bakımı üstlenilen çocukların yaşıyla ilgili oldu. Özellikle 6 yaşın altındaki torunlarla ilgilenen yaşlı bireylerin daha fazla zorlandığı belirtiliyor. Bu dönemde çocukların yoğun ilgi ve enerji gerektirmesi, yaşlı bireylerde sürekli yorgunluk hissi ve zaman baskısı yaratıyor. Buna bir de emeklilik sonrası sınırlı gelirle artan harcamalar eklendiğinde, psikolojik yük daha da ağırlaşıyor.

EVLİLKLER DE ETKİLENİYOR

Torun bakımının etkisi yalnızca bireysel ruh sağlığıyla sınırlı kalmıyor. Farklı araştırmalar, bu sürecin yaşlı çiftler arasındaki ilişkilere de yansıdığını gösteriyor. Özellikle bakımın daha büyük kısmını üstlenen tarafın çoğunlukla kadınlar olması, evlilik içinde dengesizlik yaratabiliyor. Bu durum zamanla huzursuzluk ve çatışmalara zemin hazırlayabiliyor.

SOSYAL HAYATTAN KOPUŞLAR YAŞANIYOR

Uzmanlara göre en büyük risklerden biri de sosyal izolasyon. Yoğun bakım sorumluluğu, yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden uzaklaşmasına neden oluyor. Arkadaşlık ilişkilerinin zayıflaması ve kişisel zamandan fedakârlık edilmesi, yalnızlık hissini artırarak depresif belirtileri derinleştiriyor.