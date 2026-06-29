Adana’nın Feke ilçesinde bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ö.Ş. isimli şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BABA DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, jandarma ekipleri olayla ilgili yeni bir bilgiye ulaştı. İstismar iddiasını öğrendikten sonra kız çocuğunu odasına hapsederek ölümle tehdit ettiği öne sürülen baba Ş.K. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki iddialar arasında, 12 yaşındaki kız çocuğunun 6 yıldır cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki ifadeler de yer aldı.

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler Ö.Ş. ve baba Ş.K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından mağdur kız çocuğu ise yetkililer tarafından devlet koruması altına alındı.