Kuzey Carolina'daki Wilson County'de ömrünü tarım makineleri tamir ederek geçiren Vollis Simpson, 60'lı yaşlarında emekli olduğunda kimsenin tahmin edemeyeceği bir hobiye başladı.

Çiftliğinde biriktirdiği hurda yol işaretleri, bisiklet parçaları ve metal atıklarla devasa, rüzgar enerjili heykeller inşa etmeye başlayan Simpson, kısa sürede Amerikan Halk Sanatı'nın en önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Onun bu tutkusu, sadece bir sanat hikayesi olarak kalmadı; tüm şehrin kaderini değiştiren dev bir ekonomik harekete dönüştü.

Çiftlikten Şehir Merkezine: Whirligig Park’ın Doğuşu

Simpson'ın çiftliğinde başlayan bu görsel şölen, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte kısa sürede ülke çapında ün kazandı. Sanatçının yaşlanması ve eserlerin yıpranmaya başlaması üzerine Wilson topluluğu harekete geçti.

Yerel yönetim ve sivil toplum ortaklığıyla Kasım 2017'de açılan Vollis Simpson Whirligig Park, 30 devasa kinetik heykeli restore ederek şehir merkezindeki 2 dönümlük alanda ziyaretçilerle buluşturdu.

Yatırımları Katlayan Ekonomik Mucize: Rakamlarla Parkın Etkisi

Atık malzemelerden üretilen bu eserler, Wilson şehir merkezini âdeta "ölü bir alandan" bölgenin en canlı çekim merkezine dönüştürdü:

Mülk Değerlerinde Rekor Artış: Park projesinin duyurulmasından önce 49,8 milyon dolar olan çevredeki gayrimenkullerin değeri, 10 yıl içinde %36 artarak 67,7 milyon dolara ulaştı.

Turizm Patlaması: 2019'da yıllık 32 bin seviyesinde olan ziyaretçi sayısı, 2024 yılında 194.300 kişiye fırladı. Ziyaretçilerin neredeyse yarısını bölge dışından gelen turistler oluşturdu.

Milyon Dolarlık Gelir: Güncel verilere göre parkın bölgeye sağladığı yıllık ekonomik etki 5,3 milyon dolar satış hacmine ulaştı ve 42 kişiye doğrudan istihdam sağladı.

2013 yılında hayatını kaybeden Vollis Simpson'ın arkasında bıraktığı hurda heykeller, bugün hem halka açık devasa bir sanat parkı olarak yaşıyor hem de Wilson şehrinin ekonomisini beslemeye devam ediyor.