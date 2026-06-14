Proje 1962 yılında başladı. Yüzlerce ormancı, sert iklim koşullarının hakim olduğu bölgeye gönderildi ve yıllar sürecek dönüşümün temelleri atıldı. O dönemde düşük sıcaklıklar, kuvvetli rüzgarlar ve verimsiz topraklar nedeniyle bölgede ağaç yetiştirmek son derece zordu. Buna rağmen onlarca yıl süren çalışmalar sonucunda orman örtüsü önemli ölçüde genişledi.

Yapılan çalışmalar yalnızca yeni fidan dikmekle sınırlı kalmadı. Ekipler yıllar boyunca kuruyan ağaçları yeniledi, toprağı korumaya yönelik önlemler aldı ve bölgenin iklim koşullarına uygun türler seçerek ormanın kalıcılığını sağlamaya çalıştı. Bu sayede geçmişte kumların ilerlediği alanlar zamanla yoğun bitki örtüsüyle kaplandı.

KUM FIRTINALARINA KARŞI DOĞAL KALKAN OLUŞTURDU

Saihanba, çölleşme riski taşıyan bölgeler ile ülkenin yoğun nüfuslu yerleşim alanları arasında bulunuyor. Geçmişte kuzeyden gelen kum ve toz kütleleri rüzgarlarla birlikte daha geniş alanlara taşınabiliyordu. Uzmanlara göre yıllar içinde büyüyen orman, bu hareketi yavaşlatan doğal bir bariyer görevi görmeye başladı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın verilerine göre bölge bugün her yıl yaklaşık 137 milyon metreküp temiz su sağlıyor ve yüz binlerce ton oksijen üretimine katkıda bulunuyor. Ormanın aynı zamanda erozyonu azaltarak toprağın korunmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Saihanba'daki dönüşüm uluslararası kuruluşların da dikkatini çekti. Bölgeyi yeniden yeşillendiren ekip, 2017 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından verilen "Champions of the Earth" ödülüne layık görüldü. Yetkililer, onlarca yıl boyunca sürdürülen çalışmaların çölleşmeyle mücadelede önemli bir örnek oluşturduğunu belirtiyor.

Çin son yıllarda farklı bölgelerde de benzer ağaçlandırma projeleri yürütüyor. Ülkenin kuzeyindeki geniş alanlarda devam eden 'Yeşil Duvar' girişimi kapsamında milyarlarca ağacın dikildiği ve çalışmaların 2050 yılına kadar sürmesinin planlandığı belirtiliyor.