Siyah frenk üzümü, 20. yüzyılın başlarına kadar ABD’de yaygın olarak yetiştirilen meyvelerden biriydi. Ancak beyaz çamları tehdit eden bir mantarın yayılmasına neden olduğu gerekçesiyle ülkede yetiştirilmesi yasaklandı. Yaklaşık 60 yıl süren yasak, meyvenin ABD’de nesiller boyunca unutulmasına yol açtı.

Avrupa kökenli siyah frenk üzümünün ABD’ye 19. yüzyılda getirildiği ve özellikle jöle yapımında kullanıldığı belirtildi. Meyve, çilek ve üzüm gibi dönemin yaygın ürünleriyle birlikte tüketiliyordu.

TİCARİ OLARAK YETİŞTİRİLMESİ YASAKLANDI

Ancak 1900’lü yılların başında siyah ve kırmızı frenk üzümü ile bektaşi üzümünün, beyaz çamlara zarar veren bir mantarın yaşam döngüsünde rol oynadığı tespit edildi. Beyaz çamların kereste endüstrisi açısından büyük önem taşıması üzerine ABD hükümeti harekete geçti.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), 1909 yılında frenk üzümü ve bektaşi üzümünün ticari olarak yetiştirilmesini yasakladı. Karar, bu ürünlerin yetiştiriciliğini büyük ölçüde ortadan kaldırırken siyah frenk üzümünün de ülkedeki popülerliğini kaybetmesine neden oldu.

GÜNÜMÜZDE DE DEVAM EDİYOR

Federal hükümet, bilim insanlarının mantarın yayılmasına katkıda bulunmayan yeni çeşitler geliştirmesinin ardından 1966 yılında yasağı kaldırdı ancak düzenleme yetkisi eyaletlere bırakıldığı için siyah frenk üzümüyle ilgili kısıtlamalar tamamen sona ermedi.

Bazı eyaletlerde bu meyveye ilişkin düzenlemeler günümüzde de devam ediyor. Massachusetts’te yetiştiriciliğe yönelik yasak korunurken, Michigan ve New Hampshire gibi eyaletlerde siyah frenk üzümü yetiştirmek için izin gerekiyor.