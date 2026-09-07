Brandenburg eyaletindeki B 101 federal karayolu üzerinde yer alan ve 2019 yılında 8,2 milyon euro maliyetle tamamlanan ekolojik ahşap köprü, denetimlerde tespit edilen çatlaklar nedeniyle kapatıldı. Yaban hayatının karayolundan güvenle geçmesi amacıyla inşa edilen 2 bin 350 metrekarelik devasa yapının altındaki ulaşım aksı 31 Temmuz'dan bu yana tamamen durdurulmuş durumda.

DENETİMLERDE NE TESPİT EDİLDİ?

Brandenburg Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, köprüyü taşıyan ladin ağacından yapılma 80 adet ahşap kemerde çatlaklar oluştuğu belirlendi. Yapısal risk nedeniyle teknisyenlerin kararıyla köprünün altından araç geçişi durdurulurken, çatlakların kesin nedeni ve hasarın boyutuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ONARIM İÇİN HANGİ YÖNTEM SEÇİLDİ?

Bakanlık yetkilileri, köprünün toprağını azaltma ve bypass yolu inşa etme seçeneklerinin ardından en hızlı ve ekonomik çözüm olan özel basınçlı enjeksiyon yönteminde karar kıldı. Eylül başında onaylanan plana göre ahşap yapıda oluşan çatlaklar özel malzeme ile doldurularak kapatılacak ve ihtiyaç duyulan noktalara ek takviyeler yapılacak.

TRAFİK NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Onarım çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayı başında mevcut alternatif güzergâhın belirgin şekilde kısaltılması hedefleniyor. Yürütülen teknik müdahalenin planlanan takvime uygun ilerlemesi halinde B 101 karayolundaki araç trafiğinin Kasım ayı ortasında tamamen normale dönmesi bekleniyor.