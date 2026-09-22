1968 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Ruby Madeni’nde gün yüzüne çıkarılan ve "Cullen Külçesi" (Cullen Nugget) olarak bilinen doğal altın parçası, keşfinden yaklaşık 60 yıl sonra düzenlenen açık artırmada 71 bin 875 dolara (yaklaşık 3 milyon 508 bin 900 Türk Lirası) satıldı.

29 Nisan 2026 tarihinde Heritage Auctions tarafından düzenlenen Doğa ve Bilim Özel Müzayedesi’nde "Lot 72086" koduyla satışa sunulan eser, internet üzerinden verilen en yüksek teklifle yeni sahibinin oldu.

MADECİSİNDEN KOLEKSİYONLARA UZANAN YOLCULUK

Söz konusu altın külçesi, 1968 yılında madenci Joe Cullen tarafından Sierra Bölgesi'ndeki Mineral Dağı üzerinde yer alan Ruby Madeni'nde bulundu. Bulan kişinin adını taşıyan 451,41 gram ağırlığındaki parça; 6,2 cm uzunluğunda, 5,7 cm genişliğinde ve 2 cm kalınlığında ölçüldü.

Keşfedildiği tarihten itibaren eksiksiz bir mülkiyet zincirine sahip olan külçe; Joe Cullen’ın ardından W. Leicht Koleksiyonu’na, 1993 yılında "#JHM4155" katalog numarasıyla J. Marshall Koleksiyonu’na ve sonrasında ABD’nin kuzeydoğusundaki özel bir koleksiyona devredildi.

TARİHİ BÖLGENİN DOĞAL MİRASI

Külçenin çıkarıldığı Ruby Madeni, Kaliforniya Altına Hücum dönemi olan 1850'lerden bu yana aktif olan Alleghany (Forest) Madencilik Bölgesi'nde yer alıyor. 1930'lu yıllarda yumruk büyüklüğünde altınların çıkarıldığı kaydedilen bölge, yüksek tenörlü altın üretimiyle tanınıyor.

İşlenmiş külçe altınlardan farklı olarak doğal formunu ve yüzeyindeki kırmızımsı-turuncu matris dokusunu koruyan Cullen Külçesi, geniş yüzey alanı ve eksiksiz belgelenmiş geçmişiyle koleksiyon değerini koruyor.

Aynı açık artırmada ayrıca Avustralya menşeli 55,16 troi onsluk bir altın külçesi 262 bin 500 dolara (yaklaşık 12 milyon 815 bin TL), 11,10 troi onsluk kristalleşmiş bir altın örneği ise 50 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 441 bin TL) alıcı buldu.