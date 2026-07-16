İngiltere’nin Peterborough kentinde yaşayan 67 yaşındaki döşeme ustası Peter Beckerton, restorasyon için atölyesine getirilen eski bir kanepeyi sökerken minderlerin arasına sıkışmış tarihi bir mektup buldu. 23 Şubat 1969 tarihli mektup, 11 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından kaleme alınmıştı.

Mektubu yazan çocuk, kendisini 1980'li yıllarda yaşayan yetişkin bir kadın olarak hayal etmiş ve geleceğin teknolojilerini tasvir etmişti. Yaklaşık 60 yıl öncesine ait olan bu tahminlerin günümüz dünyasıyla olan benzerliği ise okuyanları şaşırttı.

Görüntülü konuşmayı 1969 yılında tahmin etti

Mektupta en çok dikkat çeken kısım, günümüzün görüntülü arama teknolojisinin neredeyse birebir tarif edildiği satırlar oldu. Akıllı telefonların ve dijital ekranların henüz hayal bile edilmediği o dönemde, küçük kız şu ifadeleri kullanmıştı:

"1969 yılında telefon, üzerinde ahizesi olan kare bir kutudan ibaretti. Şimdi ise yine bir ahizesi var ancak konuştuğunuz kişiyi görebiliyorsunuz. Çünkü üzerinde tıpkı televizyona benzeyen bir ekran bulunuyor."

Mektubun yazıldığı dönemde ev telefonlarının duvara sabitlendiği ve evlerdeki tek ekranın siyah beyaz televizyonlar olduğu düşünüldüğünde, bu tahminin isabetliliği görenleri hayrete düşürdü.

Her tahmini tutmadı

Küçük kızın gelecek vizyonu sadece telefonlarla sınırlı kalmadı. Mektupta, tek bir düğmeye basılarak açılan "elektrikli kapılardan" bahsedildi. Bu öngörü de günümüzde alışveriş merkezleri, hastaneler ve kamu binalarında kullanılan otomatik kapılarla tamamen gerçeğe dönüştü.

Buna karşın yazarın her tahmini tutmadı. Mektubun yemeklerle ilgili bölümünde şu satırlar yer alıyor:

"Artık yemek olarak sadece sakız çiğniyoruz. Bu yüzden yeterince beslenemediğimizi düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Çünkü bu sakızlar ihtiyacımız olan tüm besini bize sağlıyor."

Bilimkurgu filmlerini andıran bu sakız tahmini gerçekleşmemiş olsa da 1960'ların sonundaki bir çocuğun geleceğe bakışını yansıtması açısından ilgi çekici bulundu.

Gizemli yazar her yerde aranıyor

Döşeme ustası Beckerton, mektubu okuduktan sonra eşi Rosa'ya gösterdi. Mektupta herhangi bir imza veya isim bulunmuyor. Rosa Beckerton, bugün hayatta olması durumunda yaklaşık 68 yaşında olacağı tahmin edilen gizemli yazarı bulmak için mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Aile, kanepenin içinde 57 yıl boyunca korunarak bugüne ulaşan bu değerli çocukluk hatırasını sahibine teslim etmeyi amaçlıyor.