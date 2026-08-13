Wisconsin’in güneybatısındaki Elroy ile Sparta arasında uzanan hat, Chicago and North Western Railway tarafından 1870’lerde inşa edilmişti. Tepelik araziden geçen demiryolunda üç tünel bulunuyordu. Daha kolay ve verimli bir alternatif güzergâhın yapılmasının ardından eski hattaki trafik giderek azaldı ve 1964 yılında tren seferleri tamamen sona erdi.

TERK EDİLEN HAT 52 KİLOMETRELİK PARKURA DÖNÜŞTÜ

Demiryolunun kapanmasının ardından Wisconsin yönetimi yaklaşık 52 kilometre uzunluğundaki eski güzergâhı satın aldı. Rayların geçtiği alanın atıl bırakılması yerine halka açık bir parkura dönüştürülmesine karar verildi. Elroy-Sparta State Trail adı verilen güzergâh 1967 yılında kullanıma açıldı ve ABD’de terk edilmiş bir demiryolunun rekreasyon parkuruna dönüştürüldüğü ilk örnek olarak tarihe geçti.

Trenlerin ve bakım ekiplerinin bölgeden çekilmesiyle doğa da eski demiryolunu geri almaya başladı. Ray yatağının çevresinde otlar ve yabani çiçekler yayılırken ağaçlık alanlar genişledi. Zamanla eski hat boyunca çayırlar, ormanlar, tarım arazileri ve sulak alanlar birbirine bağlandı.

HAYVANLAR İÇİN DOĞAL GEÇİŞ YOLU OLDU

Kesintisiz uzanan bitki örtüsü, eski demiryolunu yaban hayatı açısından da değerli hale getirdi. Kuşlar, geyikler ve küçük memeliler bu koridoru beslenme, yuvalama ve su kaynakları arasında hareket ederken kullanabiliyor. Böylece tarım alanları nedeniyle birbirinden ayrılmış doğal yaşam bölgeleri arasında bir bağlantı oluştu.

Eski demiryolu bugün bisikletçiler ve yürüyüşçüler tarafından da yoğun şekilde kullanılıyor. Üç tarihi tünelin hâlâ bulunduğu Elroy-Sparta güzergâhının yılda yaklaşık 60 bin ziyaretçi ağırladığı belirtiliyor. Bir zamanlar trenler için açılan koridor, yarım yüzyılı aşkın süre sonra hem insanların kullandığı yeşil bir rota hem de yaban hayatının hareket edebildiği uzun bir doğal geçiş alanına dönüşmüş durumda.