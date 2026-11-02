Dünyanın en alçak noktası olan Lut Gölü’nde (Ölü Deniz) su seviyesinin yılda yaklaşık bir ila bir buçuk metre çekilmesi, kıyı şeridinde binlerce obruğun meydana gelmesine yol açtı. Göl çevresinde bugüne kadar tespit edilen obruk sayısının 6 bini aştığı, oluşan jeolojik hasarın yerleşimleri, altyapıyı ve turizm faaliyetlerini doğrudan etkilediği bildirildi.

ÇEKİLMENİN NEDENİ SU YOLLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Uzman verilerine göre göl, 1960 yılından bu yana toplam yüzölçümünün üçte birini kaybetti. Bu gerilemenin temel etkeni, 1964 yılında İsrail tarafından tarımsal sulama ve kentsel tüketim amacıyla inşa edilen boru hatlarıyla Şeria (Ürdün) Nehri sularının başka bölgelere aktarılması oldu. Nehir akışının kesilmesi ve havza genelinde hem İsrail hem de Ürdün tarafından sürdürülen su kullanımı, kurak bölgedeki doğal buharlaşma dengesini bozdu.

BİNLERCE YILLIK TUZ TABAKALARINI ÇÖZÜNDÜRÜYOR

İsrail Jeoloji Enstitüsü verilerine göre, çekilen suyun yerine kıyı altındaki zemin katmanlarına sızan tatlı yer altı suları, binlerce yıllık tuz tabakalarını çözündürüyor.

Tatlı suyun tuzu eritmesiyle yer altında oluşan boşluklar, üst katmandaki toprağın ağırlığını taşıyamaz hale gelerek aniden çökmesine neden oluyor. Derinliği yer yer 10 metreyi aşan bu çöküntüler, İsrail, Ürdün ve Batı Şeria kıyılarında yayılım gösteriyor.

YERLEŞİMLER ZARAR GÖRÜYOR

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ein Gedi kıyı şeridi, yolları ve tesisleri yutan dairesel obruklar nedeniyle tamamen ziyarete kapatıldı. İsrail tarafındaki turistik faaliyetler ise zemin çökme riskinin daha düşük olduğu güney havzasına kaydırıldı.

Bilimsel projeksiyonlar, göldeki su kaybının ve zemin çökmelerinin önümüzdeki yüzyıl boyunca da süreceğini öngörüyor.