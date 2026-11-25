İnsan biyolojisinin sınırlarını zorlayan hikaye, Vietnam kırsalında yaşamını sürdüren Thai Ngoc'un 20'li yaşlarına dayanıyor. Geçirdiği şiddetli ve yüksek ateşli bir hastalığın ardından uykusuzlukla tanıştığını anlatan 81 yaşındaki adam, o günden bu yana ne geceleri yatağa uzandığında ne de gündüzleri kısa süreli olarak uyuyabildiğini ifade ediyor.

İLAÇLAR VE TEDAVİLER ÇARE OLMADI, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Ailesi ve yakın çevresi, geride kalan 60 yılda onu bir kez bile uyurken görmediklerini doğruluyor. Yıllar boyunca uyuyabilmek için modern tıbbın sunduğu ilaçlardan geleneksel yöntemlere kadar pek çok yolu deneyen Ngoc, hiçbir sonuç alamayınca bu durumu hayatının doğal akışı olarak kabullenmiş.

Uykusuz geçirdiği geceleri dinlenerek değil, tıpkı gündüzleri olduğu gibi tarlada çalışarak değerlendiren yaşlı adamın bitmek bilmeyen enerjisi, görenleri hayrete düşürüyor. 2023 yılında Ngoc'un evinde misafir olarak bir gece geçiren bir sosyal medya içerik üreticisi de yaşlı adamın sabaha kadar hiç uyumadan aktif kaldığını ve işlerine devam ettiğini gözlemlediğini paylaşmıştı.

DOKTORLAR BİLE TIBBİ TEŞHİS KOYAMIYOR

Bölgedeki sağlık yetkililerinin yaptığı kontrollerde, 81 yaşındaki Ngoc'un genel sağlık durumunun yaşına oranla oldukça iyi olduğu tespit edilirken, bu ekstrem uykusuzluğa dair net bir tıbbi tanı konulamadı.

Uzmanlar, geçmişte yaşanan ağır travmaların veya şiddetli enfeksiyonların beyindeki uyku merkezini kalıcı olarak etkilemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Normal şartlarda uzun süreli uykusuzluğun ölümcül fiziksel ve zihinsel yıkımlara yol açtığını hatırlatan bilim insanları ise Thai Ngoc'un durumunun bilinen uyku bozukluklarıyla örtüşmediğini ve kapsamlı bilimsel testlerle henüz doğrulanmadığını vurguluyor.