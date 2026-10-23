İzlanda, 7 Nisan 1968 tarihinden bu yana saatlerini tek bir dakika dahi ileri ya da geri almadı. Bu karar, kıta genelinde milyonlarca insanın yılda iki kez maruz kaldığı zaman ayarlama zorunluluğunu ve biyolojik uyum sorunlarını ülke sınırları içinde tamamen sonlandırdı.

DÜNYA SAATLERLE OYNARKEN ONLAR NASIL SABİT KALDI?

İzlanda'da 1917 yılında başlatılan ve 1939 ile 1967 yılları arasında aralıklarla sürdürülen mevsimsel saat uygulaması, 1968 yılında parlamentonun aldığı kararla kesin olarak durduruldu. Ülke yönetimi, tüm yıl boyunca Greenwich Ortalama Saati (GMT / UTC+0) diliminde kalma kararı alarak saat manipülasyonlarına son verdi. Yaz ve kış saati ayrımı yapılmadığı için ada genelinde çalışma ve sosyal yaşam takvimi bozulmadan işlerken, kıta Avrupası ile olan zaman farkı kışın bir, yaz aylarında ise iki saate çıkacak şekilde sabitlendi.

Avrupa Birliği genelinde saat değişikliğine son verilmesi tartışması, Avrupa Komisyonu'nun 2018 yılındaki yasa teklifiyle resmiyet kazandı. Birlik genelinde yapılan kamuoyu anketlerinde halkın büyük çoğunluğunun uygulamanın kaldırılması yönünde oy kullanmasına ve hedeflenen tarihin 2021 olarak belirlenmesine rağmen süreç hayata geçirilemedi. Üye ülkelerin kalıcı olarak hangi saat diliminde kalacakları konusunda ortak bir karara varamaması, yasa tasarısının bürokrasiye takılmasına ve çoğu AB ülkesinin yılda iki kez saat değiştirmeye devam etmesine yol açtı.

GECE İLE GÜNDÜZÜN DEĞİŞTİĞİ COĞRAFYADA GÜNLÜK YAŞAM

Coğrafi konumu sebebiyle kış aylarında gün ışığının aşırı kısaldığı, yaz aylarında ise güneşin neredeyse hiç batmadığı adada saatlerin sabit tutulması idari düzeni koruyor. Sert kış şartları, anlık fırtınalar ve kapanan yollar nedeniyle planların sıkça revize edildiği bölgede, resmi saat dilimine müdahale edilmemesi kamu işleyişini dengede tutuyor.