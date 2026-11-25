Bir dönem bölgenin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Highway 6 kara yolu, Denver kentinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen baraj nedeniyle kullanım dışı kalmıştı. Baraj gölündeki suların çekilmesiyle birlikte eski yolun bazı bölümleri yeniden görünür hale gelirken bölgenin 60 yılı aşkın süre önceki ulaşım ağının izleri de ortaya çıktı.

BİR KASABA TAMAMEN TAŞINDI

Dillon Barajı'nın 1963 yılında tamamlanması, bölgenin coğrafyasını büyük ölçüde değiştirdi. Baraj gölünün oluşturulacağı alanda bulunan Dillon kasabası başka bir bölgeye taşındı. Kasabadaki bazı binalar yeni yerleşim alanına nakledilirken eski yerleşim yerinin bulunduğu alan sular altında kaldı.

Barajın inşası sırasında bölgedeki kara yollarının güzergâhları da değiştirildi. Highway 6'nın yeni güzergâhı ulaşıma açılırken eski yol baraj gölünün suları altında kaldı.

ESKİ YOLDA YENİDEN YÜRÜMEK MÜMKÜN

Yaklaşık 13,4 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Dillon Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin gerilemesi, yıllar önce terk edilen kara yolunun bazı bölümlerini yeniden yürünebilir hale getirdi.

Bugün Denver kentinin en önemli su kaynaklarından biri olan baraj gölü, aynı zamanda bölgenin geçmişine ait çok sayıda izi de barındırıyor. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski kara yolu, barajın inşasından önce bölgedeki yaşamın ve ulaşımın nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor.