Afyonkarahisar merkezine bağlı Çavuşbaş Mahallesi'nde, 'Askeri Baba' olarak bilinen şair ve filozof Gülaboğlu Muhammed Askeri'ye ait türbe, şehirleşmeyle birlikte zamanla yol ortasında kaldı. Belediye tarafından 1960'lı yıllarda bulunduğu yerden kaldırılmak istenirken iddiaya göre kepçe iki kez arıza yapınca, o zamanın yöneticileri taşınma işlemi gerçekleştirmekten vazgeçti.

Türbenin içerisinde bulunduğu alanın belediye tarafından 1960'lı yıllarda istimlak edilerek imara açılmasının ardından Çavuşbaş Mahallesi bugünkü konumuna gelirken, türbeye ise dokunulmadı. Göksu Caddesi üzerinde yol ortasında olduğu gibi bırakıldı. Yanından araçlar ve yayaların geçtiği türbe, bölge halkı tarafından ziyaret edilip, dua okunuyor.

"KEPÇE İKİ DEFA KIRILDI" İDDİASI

60 yıl önce mahalleye kiracı olarak geldiğini söyleyen 71 yaşındaki Ali Erdem, şöyle konuştu:

"Türbe 60 yıldır burada. Buralar mezarlıkmış ve alanı istimlak yapıyor belediye. Türbeyi almak isteyen kepçe iki defa kırıldı. Buraya geldiğim sene oldu bu olay. Ama artık herkes alıştı, türbe olduğu için gelip geçenler dua okuyor.



Mahallede aklı ermeyen çocuklar türbenin kenarına tuvaletini yapmış. Gece eşim uyurken Gülaboğlu Muhammed Askeri eşimin rüyasına girerek 'Kızım sen burada uyuyorsun ama küçük çocuklar benim etrafıma pisledi bir alıver' demiş. Eşim dışarıya çıkıp bakmış ki doğru. Hemen etrafı temizlemiş. Zat eşimin tekrar rüyasına girerek 'Sağ ol kızım beni kurtardın' demiş."

MUHAMMED ASKERİ KİMDİR?

Afyonkarahisar'ın kültür hayatı bakımından önemli yere sahip olduğu o dönem Gülaboğlu Muhammed Askeri'nin bugünkü sağlık ocağının bulunduğu yerdeki Hisarardı Medresesi'nde müderrislik yapan önemli hoca ve şairlerden biri olduğu biliniyor.

Muhammed Askeri, uzun yıllar Halveti şeyhi olarak görev yaptı. Mutasavvıf divan şairi olan Muhammed Askeri, 4 bin beyitlik divanında aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerde dini ve ahlaki konuları işledi. Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammed Askeri, 280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi. Muhammed Askeri'nin divanının bir nüshası Afyonkarahisar'da, biri Konya'da ve üçüncüsü İstanbul Üniversitesi kitaplığında bulunuyor.

Aslen Kütahya'nın Elmalı köyünden olan Gülaboğlu Muhammed Askeri'nin Afyonkarahisar'a 17. yüzyılda müderris olarak geldiği, ölümünün ardından bugün türbesinin olduğu yere gömüldüğüne inanılıyor. Bazı kaynaklarda ise mezarının Kütahya'da olduğu öne sürülüyor.