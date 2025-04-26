Bisiklet sporunun Türkiye’deki en büyük ve köklü organizasyonu olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), bu yıl 60. kez düzenlenerek hem spor dünyasında hem de Türkiye’nin tanıtımında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek TUR 2025 öncesinde, organizasyonun basın toplantısı Antalya’da yapıldı.

23 TAKIM 161 SPORCU

Bu yılki organizasyon; 3 kıtadan 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla 8 etapta 1.153 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Start, 27 Nisan Pazar günü Antalya’dan verilecek; etaplar sırasıyla Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Selçuk ve Çeşme’den geçerek 4 Mayıs’ta İzmir’de sona erecek.

TUR 2025 – Güncellenen Parkur

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu onur yılında Akdeniz’den Ege’ye uzanan görsel bir şölen niteliğindeki 8 etapla gerçekleştirilecek. Antalya’dan Kemer ve Kalkan’a, Fethiye’den Marmaris’e, Akyaka’dan Aydın ve Selçuk’a, Çeşme ve İzmir ardından finiş noktasına uzanacak. Her biri farklı zorluk derecelerine sahip etaplarda, bisikletçiler zamanla ve birbirleriyle yarışırken; yokuşlu tırmanışlar, sahil şeritleri ve şehir içi sprint finişleri ile izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak. Doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun eşlik edeceği parkur, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir bisiklet şöleni sunacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yıl Parkuru (1.153 km):

Etap – 27 Nisan Pazar:Antalya - Antalya (132 km) Etap – 28 Nisan Pazartesi:Kemer - Kalkan (167,4 km) Etap – 29 Nisan Salı:Fethiye - Marmaris (175,9 km) Etap – 30 Nisan Çarşamba:Marmaris - Akyaka (Kıran) (115,4 km) – “Kraliçe Etap” olarak öne çıkıyor Etap – 1 Mayıs Perşembe:Marmaris - Aydın (151 km) – Aydın ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak Etap – 2 Mayıs Cuma:Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryem Ana) (156 km) Etap – 3 Mayıs Cumartesi:Selçuk - Çeşme (144,2 km) Etap – 4 Mayıs Pazar:Çeşme - İzmir (105,7 km)

Yarış boyunca her etap, farklı coğrafi ve sportif özellikleriyle sprinterlerden tırmanışçılara kadar geniş bir yelpazede bisikletçilerin ön plana çıkmasına olanak tanıyacak. Marmaris-Akyaka etabındaki “Kıran Tırmanışı”, yarışın zirve noktalarından biri olacak.

İlk pedallar saat 10.20’de Antalya’da dönmeye başlayacak!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın dört bir yanından gelen bisikletçilerden oluşan efsanevi rotasıyla ve sekiz gün sürecek serüveniyle 27 Nisan Pazar günü Antalya Atatürk Parkı’ndan saat 10.20’de başlayacak ve 4 Mayıs’ta İzmir’de sona erecek. 1994-1995 yıllarında olduğu gibi 30 yıl sonra TUR, yeniden Antalya’dan başlayarak İzmir’de sona erecek.

TUR 2025, Eurosport ve TRT Spor ekranlarından her gün canlı yayınlarla 5 kıtada 190 ülkede milyonlarca izleyiciyle buluşacak. Yarış boyunca Türkiye’nin eşsiz doğası, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirası da pedal pedal dünyaya tanıtılacak.