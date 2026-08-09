Florida’nın güneybatısındaki Collier County’de bulunan alan, 1960’larda Golden Gate Estates adlı büyük bir yerleşim projesi için parsellendi. Bataklıkların kurutulması amacıyla kanallar açıldı ve geniş bir yol ağı oluşturuldu. Ancak planlanan yerleşimin önemli bölümü hiçbir zaman hayata geçirilmedi. Yapılan müdahaleler ise bölgenin doğal su düzenini bozdu.

YÜZLERCE KİLOMETRELİK YOLU KALDIRDILAR

Yıllar sonra bölgenin yeniden sulak alana dönüştürülmesi için Picayune Strand Restorasyon Projesi başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 418 kilometreden fazla yol kaldırıldı. Ayrıca yaklaşık 77 kilometrelik kanal da kapatıldı. Eski tomruk taşıma yollarının da 95 kilometreden fazlası ortadan kaldırıldı.

Projede üç büyük pompa istasyonu da inşa edildi. Bu sistemler, daha önce kanallarla hızla bölgeden uzaklaştırılan tatlı suyun yeniden sulak alanlara yönlendirilmesini sağlıyor. Böylece yer altı su seviyesinin yükselmesi, tuzlu suyun yer altı kaynaklarına ilerlemesinin azaltılması ve çevredeki doğal yaşam alanlarının yeniden canlanması hedefleniyor.

55 BİN DÖNÜMLÜK ALAN YENİDEN CANLANDIRILIYOR

Restorasyon yaklaşık 22 bin hektardan fazla alanı kapsıyor. Projenin tamamlanmasıyla suyun bölgedeki doğal akışının büyük ölçüde yeniden oluşturulduğu ve sulak alan bitkilerinin geri dönmeye başladığı bildirildi. Florida panterleri dahil bölgedeki yaban hayatı da artık kanallar ve eski yol ağlarıyla parçalanmamış daha geniş bir yaşam alanına sahip.

Çalışma, Everglades ekosistemini eski haline döndürmek için yürütülen daha geniş kapsamlı restorasyon programının önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor.