60 YILLIK SIRRI ÇÖZEN BİLİMSEL İPUÇLARI

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Bubon Antik Kenti'nden kaçırılan Roma dönemi bronz heykellerinin iadesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmaların en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Antik kentteki Sebasteion yapısında imparator kültü kapsamında sergilenen heykellerin önemli bir bölümü, 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılarla yurt dışına çıkarıldı. Uluslararası müze koleksiyonlarına giren eserlerin Anadolu kökeninin kanıtlanması için uzun yıllara yayılan bilimsel araştırmalar yürütüldü.

Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından Prof. Dr. Jale İnan'ın 1973 yılında yayımladığı bilimsel çalışma, sürecin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Pisidia bölgesinden geldiği belirtilen dört bronz heykel üzerine yaptığı araştırmalar sırasında Bubon'da daha önce ele geçirilen bir heykelle bağlantı kuran Jale İnan'ın çalışmaları, sonraki yıllarda gerçekleştirilen araştırmalara ışık tuttu.

Burdur Müzesi kayıtları, 1967 yılında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla ele geçirilen bronz heykel ve Sebasteion'da yapılan kurtarma kazıları sayesinde eserlerin aynı yapıya ait olduğu ortaya konuldu.

İade sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, ABD'deki Cleveland Müzesi'nde bulunan Marcus Aurelius heykelinin 3 boyutlu taramasını gerçekleştirdi. Heykelin ayağındaki kurşun kenet ile Bubon'daki kaidede bulunan yuvanın örtüştüğü dijital ortamda tespit edildi. Ardından heykelden ve kaideden alınan kurşun örnekleri, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nin uzman laboratuvarlarında karşılaştırmalı analize tabi tutuldu. Bilimsel rapor, heykelin Bubon'daki Sebasteion yapısında dikili bulunduğunu doğrulayan önemli kanıtlardan biri oldu.