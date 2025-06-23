Bilim insanları sonunda bu ani patlamanın kaynağını 1964 yılında fırlatılan ve yalnızca üç yıl çalıştıktan sonra devre dışı kalan deneysel bir uydu olan NASA’nın Relay 2 sondasına kadar izledi. İndepentdent'ta yer alan haber göre; patlamanın kaynağının, onlarca yıldır uydunun yapısında biriken elektrik yüklerinin küçük bir göktaşı ya da uzay çöpüyle çarpışma sonucu ani şekilde boşalması olabileceği düşünülüyor.

'PLAZMA DEŞARJI'

Henüz hakemli yayın sürecinden geçmemiş olan çalışmada araştırmacılar, bu olayı “elektrostatik deşarj” ya da “plazma deşarjı” olarak tanımlıyor. Bu tür şarjlanmalar, uzay araçlarının uzaydaki plazma ortamıyla etkileşimi sonucu elektron ve yüklü parçacıkların birikmesiyle oluşuyor. Bu durum, aracın yüzeyinde çok yüksek voltaj farklarına yol açabiliyor.

Yeterli voltaj oluştuğunda, genellikle uzay aracının farklı yüzeyleri arasında ani bir elektrik boşalması meydana geliyor. Normalde bu tür enerji boşalımlarının birkaç mikrosaniye sürdüğü düşünülürken, Relay 2 uydusundan yayılan enerji sadece milyarda bir saniye sürdü.

Araştırmacılar, bu tür patlamaların aslında düşündüğümüzden daha yaygın olabileceğini ve gökyüzü izleme sistemlerinin gelecekte bu olayları daha iyi tespit edebilmesi için yeniden tasarlanması gerektiğini vurguluyor.