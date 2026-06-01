Gaziantepli ünlü baklavacı Mahmut Dolmacı bu yıl Kurban Bayramı’nda baklava satışları hakkında ANKA Haber Ajansı'nın yönettiği soruları yanıtladı.

Dolmacı, baklava için gerekli Antep fıstığının ve tereyağının fiyatının alıp başını gittiğini belirterek, "Bir kilogram kabuksuz Antep fıstığın fiyatı 2 bin 500 liraya ulaştı. Bir kilogram sade yağın (tereyağ) özü de 1000 lira" dedi.

"FISTIK SARMA YAPMIYORUZ, ALACAK KİMSE YOK"

Artan maliyetler nedeniyle bazı tatlı çeşitlerinin üretimini durdurduklarını belirten Dolmacı, "Fıstık sarma yapmıyoruz. Neden? Alacak kimse yok" diye konuştu.

Dolmacı, bir kilogram tereyağlı fıstıklı baklavanın 2 bin 500 lira olması gerektiğini kaydederek, "Fıstık 6 liraydı, baklava da 6 liraya satılırdı. Fıstık 10 liraya çıktığında, baklavanın fiyatı da 10 lira oldu. Bugün, kabuksuz Antep fıstığının fiyatı 2 bin 500 lira. Baklavanın kilosunun da 2 bin 500 lira olması lazım. Bu fiyata baklavayı kim alabilecek? Vatandaş ucuz, 200 liraya marketlerde satılan baklavadan alabiliyor" dedi.

"YÜZDE 35 DÜŞTÜ, HER BAYRAM DAHA DA DÜŞÜYOR"

Mahmut Dolmacı, alım gücünün düşmesinin ve yoksulluğun tatlı satışlarını da etkilediğini belirterek, bu bayramda baklava satışının yüzde 30-35 oranında düştüğünü vurguladı. Dolmacı, “Tatlı satışları düşüyor. Kurban Bayramı’nda, tatlı satışı yüzde 30-35 azaldı. Her bayramda daha da düşüyor” diye konuştu.