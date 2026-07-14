Çin merkezli motor üreticisi Weichai Power, ağır hizmet taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak olan 14,6 litrelik hidrojen motoru WP15'in testlerini başarıyla tamamladı. Sıkı emisyon standartlarını karşılayan dünyanın ilk ağır hizmet tipi hidrojen içten yanmalı motoru olan bu dev ünite, 600 beygir güç üretirken yüzde 46,8'lik dikkat çekici bir termal verimlilik sunuyor. Doğrudan hidrojen enjeksiyon teknolojisi sayesinde geleneksel hidrojen motorlarındaki erken ateşleme ve geri tepme sorunlarını ortadan kaldıran WP15, yüksek saflıkta yakıt gerektirmemesiyle de işletme maliyetlerini düşürüyor. Mevcut dizel motor platformlarıyla yüzde 90'ın üzerinde bileşen ortaklığına sahip olan ve yapısal değişiklik gerektirmeden araç şasilerine entegre edilebilen motorun; yakın zamanda seri üretime geçerek uzun yol kamyonları, maden araçları ve liman ekipmanları gibi ağır sanayi kollarında sıfır karbon dönemini hızlandırması hedefleniyor.

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